Έρχονται βραβεία και για τους διαιτητές από την UEFA

Μια άκρως σημαντική απόφαση, σχετική με τους διαιτητές πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στην συνάντηση που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της κλήρωσης για το UEFA Nations League.

Συγκεκριμένα, το ανώτατο όργανο του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη ανακοίνωσε πως θα δημιουργήσει ξεχωριστά βραβεία για τον καλύτερο διαιτητή και καλύτερη διαιτήτρια της χρονιάς. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη δημιουργία νέων ετήσιων βραβείων για τον καλύτερο άνδρα και την καλύτερη γυναίκα διαιτήτρια στην Ευρώπη», τόνισε η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της.

«Η διαιτησία είναι ένα απαιτητικό έργο, συχνά αθέατο, ωστόσο αποτελεί θεμέλιο για την ακεραιότητα των διοργανώσεών μας. Τα νέα αυτά βραβεία αντικατοπτρίζουν τη στενή συνεργασία της UEFA με τις εθνικές μας ομοσπονδίες και τη κοινή μας δέσμευση για την ανάπτυξη κορυφαίων αξιωματούχων αγώνων», τόνισε ο επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι, προσθέτοντας: «Αναγνωρίζοντας την αριστεία στη διαιτησία, ενισχύουμε τον επαγγελματισμό, το θάρρος και τη δικαιοσύνη που βρίσκονται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου».

Oι λόγοι που έκαναν την UEFA να πάρει αυτή την απόφαση

Η αναγνώριση της απόδοσης των διαιτητών στα παιχνίδια των διοργανώσεων της, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική επίδοση κάποιων εκ των διαιτητών. Ο ρόλος του διαιτητή ως πρεσβευτές του παιχνιδιού, προωθώντας το fair play και τον σεβασμό προς τον ίδιο αλλά και σε όλα τα επίπεδα. Δίνει κίνητρο στους διαιτητές να βελτιώνονται Η ανάδειξη της θέσης του διαιτητή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και την καλύτερη συμπεριφορά των παικτών προς το πρόσωπό του

Η UEFA κάθε χρόνο μέσω της Επιτροπής Διαιτησίας της θα δημιουργεί μια λίστα πέντε υποψηφίων (μια για άντρες και μια για γυναίκες) στο τέλος κάθε χρόνου, λαμβάνοντας υπόψην τους την απόδοση στα παιχνίδια, την λήψη αποφάσεων, την προσωπικότητα τους αλλά και τον ρόλο τους ως πρότυπο για την νέα γενιά.

Athletiko.gr