ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η διεθνής σειρά Gran Fondo επιστρέφει στην Κύπρο τον Απρίλιο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η διεθνής σειρά Gran Fondo επιστρέφει στην Κύπρο τον Απρίλιο

Λιγότεροι από δύο μήνες απομένουν για την επιστροφή της διεθνούς σειράς Gran Fondo στην Κύπρο, με το Cyprus Gran Fondo 2026 να ετοιμάζεται να υποδεχθεί στην Πάφο εκατοντάδες ποδηλάτες και ποδηλάτριες από όλο τον κόσμο, από τις 3 μέχρι τις 5 Απριλίου 2026. 

Το Cyprus Gran Fondo, που διοργανώνεται για περισσότερα από δέκα χρόνια από την Activate Cyprus, εταιρεία που εξειδικεύεται στον ποδηλατικό και τριαθλητικό τουρισμό, έχει καθιερωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες ποδηλατικές διοργανώσεις που διεξάγεται στην Κύπρο και αποτελεί έναν από τους σταθμούς στο καλεντάρι του UCI Gran Fondo World Series.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Cyprus Gran Fondo, ποδηλάτες από πολλές χώρες του κόσμου θα μαζευτούν στην Πάφο, όπου είναι και το επίκεντρο της τριήμερης δράσης. Ήδη το ενδιαφέρον είναι αυξημένο και εκτιμάται ότι οι συμμετοχές θα προσεγγίσουν τα περσινά επίπεδα, όταν έλαβαν μέρος πέραν των 400 αθλητών από 37 διαφορετικές χώρες, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Σε προνομιακές τιμές το κόστος συμμετοχής

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα (28 Φεβρουαρίου) οι ποδηλάτες και ποδηλάτριες που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διοργάνωση, έχουν την ευχέρεια να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε προνομιακές τιμές και συγκεκριμένα στα 250 ευρώ. Φυσικά, επιλογή εγγραφής θα υπάρχει και μετά την πάροδο αυτής της ημερομηνίας, όμως το κόστος θα είναι αυξημένο κατά 50 ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι 25% των συμμετεχόντων θα κερδίσει την ευκαιρία για να αγωνιστεί στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Gran Fondo, που φέτος θα γίνει στην Ιαπωνία, τον Αύγουστο του 2026.

Ιδανικές συνθήκες και πανέμορφες διαδρομές

Με τις καιρικές συνθήκες της Άνοιξης συνήθως να αποτελούν σύμμαχο, η Κύπρος θεωρείται ως ένας ιδανικός προορισμός για ποδηλασία και σε συνδυασμό με τις ομορφιές του νησιού, προσφέρεται μία μοναδική εμπειρία στους συμμετέχοντες. Ξεκινώντας κάθε ημέρα δίπλα από τις ακτές της Μεσογείου, οι ποδηλάτες ανηφορίζουν προς τα ωραιότερα βουνά της Κύπρου, δια μέσου όμορφων και παραδοσιακών χωριών του νησιού.

Το Cyprus Gran Fondo πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2013, ως Volkswagen Cyprus Cycling Tour και από το 2017 κι εντεύθεν εντάχθηκε στο καλεντάρι του UCI Gran Fondo World Series.

Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα πακέτα εγγραφής στο Cyprus Gran Fondo 2026 επισκεφθείτε το https://www.activatecyprus.com/granfondocyprus

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καιρός να το σταματήσει…

ΑΕΛ

|

Category image

Προφορική συμφωνία της Σίτι με Άντερσον για το καλοκαίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποια Valentine’s offers, #makisout

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Για πρώτη φορά αντίπαλος, ένας παλιός αγαπημένος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η διεθνής σειρά Gran Fondo επιστρέφει στην Κύπρο τον Απρίλιο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τα διλήμματα του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παγκύπριος Ημιμαραθώνιος και 2ο CRRGP την Κυριακή (15/02) στον Στρόβολο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η ανάμνηση και η νέα αποστολή με Ομόνοια

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Είναι απώλεια και το δείχνουν οι αριθμοί

ΑΕΚ

|

Category image

H «βασιλεία» του ΛεΜπρόν: Έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με triple-double - Πόσα έχει κάνει

NBA

|

Category image

Για νέο... μπαμ

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Χρήστος Μισός Υποψήφιος για το «Archer of the Year 2025»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έρχονται βραβεία και για τους διαιτητές από την UEFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρόγραμμα της Εθνικής μας στo Nations League

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Καυτό» ντέρμπι και ακόμη ένα με φαβορί

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη