Η διεθνής σειρά Gran Fondo επιστρέφει στην Κύπρο τον Απρίλιο

Λιγότεροι από δύο μήνες απομένουν για την επιστροφή της διεθνούς σειράς Gran Fondo στην Κύπρο, με το Cyprus Gran Fondo 2026 να ετοιμάζεται να υποδεχθεί στην Πάφο εκατοντάδες ποδηλάτες και ποδηλάτριες από όλο τον κόσμο, από τις 3 μέχρι τις 5 Απριλίου 2026.

Το Cyprus Gran Fondo, που διοργανώνεται για περισσότερα από δέκα χρόνια από την Activate Cyprus, εταιρεία που εξειδικεύεται στον ποδηλατικό και τριαθλητικό τουρισμό, έχει καθιερωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες ποδηλατικές διοργανώσεις που διεξάγεται στην Κύπρο και αποτελεί έναν από τους σταθμούς στο καλεντάρι του UCI Gran Fondo World Series.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Cyprus Gran Fondo, ποδηλάτες από πολλές χώρες του κόσμου θα μαζευτούν στην Πάφο, όπου είναι και το επίκεντρο της τριήμερης δράσης. Ήδη το ενδιαφέρον είναι αυξημένο και εκτιμάται ότι οι συμμετοχές θα προσεγγίσουν τα περσινά επίπεδα, όταν έλαβαν μέρος πέραν των 400 αθλητών από 37 διαφορετικές χώρες, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Σε προνομιακές τιμές το κόστος συμμετοχής

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα (28 Φεβρουαρίου) οι ποδηλάτες και ποδηλάτριες που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διοργάνωση, έχουν την ευχέρεια να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε προνομιακές τιμές και συγκεκριμένα στα 250 ευρώ. Φυσικά, επιλογή εγγραφής θα υπάρχει και μετά την πάροδο αυτής της ημερομηνίας, όμως το κόστος θα είναι αυξημένο κατά 50 ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι 25% των συμμετεχόντων θα κερδίσει την ευκαιρία για να αγωνιστεί στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Gran Fondo, που φέτος θα γίνει στην Ιαπωνία, τον Αύγουστο του 2026.

Ιδανικές συνθήκες και πανέμορφες διαδρομές

Με τις καιρικές συνθήκες της Άνοιξης συνήθως να αποτελούν σύμμαχο, η Κύπρος θεωρείται ως ένας ιδανικός προορισμός για ποδηλασία και σε συνδυασμό με τις ομορφιές του νησιού, προσφέρεται μία μοναδική εμπειρία στους συμμετέχοντες. Ξεκινώντας κάθε ημέρα δίπλα από τις ακτές της Μεσογείου, οι ποδηλάτες ανηφορίζουν προς τα ωραιότερα βουνά της Κύπρου, δια μέσου όμορφων και παραδοσιακών χωριών του νησιού.

Το Cyprus Gran Fondo πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2013, ως Volkswagen Cyprus Cycling Tour και από το 2017 κι εντεύθεν εντάχθηκε στο καλεντάρι του UCI Gran Fondo World Series.

Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα πακέτα εγγραφής στο Cyprus Gran Fondo 2026 επισκεφθείτε το https://www.activatecyprus.com/granfondocyprus