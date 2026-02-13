Είναι απώλεια και το δείχνουν οι αριθμοί

Χωρίς το μεγάλο της κανόνι, τον Ένζο Καμπρέρα, αναμένεται να παραταχθεί η ΑΕΚ στο αυριανό ντέρμπι με τον Απόλλωνα στην «Αρένα» (19:00). Ο Αργεντινός φορ ακολούθησε και χθες πρόγραμμα θεραπείας διότι εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις στα πλευρά, μετά από χτύπημα που δέχθηκε στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή του στο ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής θα ξεκαθαρίσει στη σημερινή, τελευταία προπόνηση της ομάδας, παρ' όλο που οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του. Πιθανή απουσία του Καμπρέρα από το παιχνίδι με τον Απόλλωνα θα είναι μεγάλο πλήγμα για την ΑΕΚ, αφού ο 26χρονος σέντερ φορ ήταν σε καλή φόρμα το τελευταίο διάστημα, έχοντας σκοράρει συνολικά τέσσερα τέρματα στα τελευταία ισάριθμα παιχνίδια. Ο Καμπρέρα είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα με οκτώ γκολ έχοντας 13 συμμετοχές, τις 11 ως βασικός. Πέτυχε ένα γκολ περισσότερο από τους Μιλίτσεβιτς και Μπάγιτς που σημείωσαν από εφτά.

Εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας είναι επίσης οι Σουάρεθ, Ναούμ, Ρούμπιο και Εκπολό. Η ΑΕΚ έμαθε φέτος να «ζει» με απουσίες βασικών της ποδοσφαιριστών, καθότι, από τις αρχές της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, μαστίζεται από τραυματισμούς που στέρησαν από τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ τις υπηρεσίες σημαντικών ποδοσφαιριστών (βλέπε Τσακόν, Ρόντεν, Σουάρεθ, Ναούμ και άλλων).

Εφόσον, λοιπόν, επιβεβαιωθούν οι φόβοι για τον Καμπρέρα, υποχρεωτικά η ΑΕΚ θα παραταχθεί με τον Μπάγιτς στην κορυφή της επίθεσης, τον μοναδικό, δηλαδή, καθαρόαιμο φορ στο ρόστερ που απέμεινε υγιής. Μένει να φανεί κατά πόσο θα κριθεί έτοιμος ο Ρόντεν για να ξεκινήσει βασικός, με την παρουσία του διεθνούς Σουηδού χαφ να θεωρείται καταλυτική στο δημιουργικό κομμάτι.

Είναι πολύ πιθανόν στον αυριανό αγώνα να επιστρέψει κάτω από τα γκολπόστ ο Αλομέροβιτς, ενώ ενδεχομένως να κάνουν ντεμπούτο κάποιοι από τους νεοαποκτηθέντες Γκουρφίνγκελ, Μουντραζίγια και Καρδέρο, οι οποίοι στο προηγούμενο παιχνίδι, με τον ΑΠΟΕΛ, έμειναν στον πάγκο.