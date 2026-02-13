Για νέο... μπαμ

Είναι αλήθεια πως το τελευταίο διάστημα έχει καλά πατήματα η Ε.Ν. Ύψωνα. Μετρά τρεις νίκες σε πέντε ματς, με την τελευταία να έρχεται με εμφαντικό τρόπο, απέναντι στην ΑΕΛ με 3-0.

Αναπτέρωσε τις ελπίδες της για παραμονή αλλά θα αυξηθούν περισσότερο, εφόσον κάνει νέο... μπαμ απέναντι στην Ανόρθωση.

Με διπλό θα βγει μετά από την επικίνδυνη ζώνη μετά από καιρό. Αν και στη φάση που βρίσκεται στόχος είναι μόνο οι τρεις βαθμοί, δεν θα ήταν αποτυχία η ισοπαλία μέσα σε μία δύσκολη έδρα όπως είναι το «Αντώνης Παπαδόπουλος».