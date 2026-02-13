Τα διλήμματα του Λοσάδα

Ο Απόλλων, των εφτά σερί νικών στο πρωτάθλημα και ακόμη δύο στο κύπελλο, πάει με... φόρα το Σάββατο στη Λάρνακα για να παίξει με την ΑΕΚ (19:00). Ένα δυνατό τεστ για το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα στην προσπάθεια για ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος και με διπλό θα πλησιάσει στο -1 τη 2η θέση. Ο Αργεντίνος τεχνικός έχει πάντως μπόλικα διλήμματα όσον αφορά τον καταρτισμό της ενδεκάδας σε αυτή την απαιτητική αποστολή.

Το ένα έχει να κάνει με το αριστερό άκρο της άμυνας μιας και επιστρέφει από τιμωρία ο Μαλεκκίδης και κατά πόσο θα αφήσει εκτός τον Ζμέρχαλ ο οποίος είχε καλή παρουσία με τον Ολυμπιακό. Ήταν μάλιστα και ένας από τους σκόρερ. Το άλλο αφορά το κέντρο της άμυνας και για το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Κβίντα. Με τους μαυροπράσινους έπαιξε ο Βούρος αλλά είναι και η επιλογή του Λαμ. Και τέλος στην επίθεση, ο Μάρκοβιτς πήρε φανέλα βασικού, εντούτοις την πόρτα της ενδεκάδας κτυπά ο Ντάνι Εσκρίτσε.

Το σίγουρο είναι πως δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη με σιγουριά. Εκτός αναμένεται να είναι ο Γκάρι Ροντρίγκες, παρ' όλο που ανέβασε ρυθμούς.