Για πρώτη φορά αντίπαλος, ένας παλιός αγαπημένος

Ένα σπουδαίο παιχνίδι θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο(14/2/2026) στην Λάρνακα, καθώς η ΑΕΚ υποδέχεται τον Απόλλωνα στην «Αρένα», ένα ιδιαίτερο παιχνίδι σε κομβικό σημείο για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Ακόμα πιο ιδιαίτερο όμως για τον «Χάμπο του Απόλλωνα», ο οποίος θα είναι στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς όμως να φοράει πλέον τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας.

Στα 31 του πλέον ο Κύπριος διεθνής, μετά το σύντομο πέρασμά του από τη Ρουμανία και τη Δυναμό, επέστρεψε στην Κύπρο για λογαριασμό της ομάδας της Λάρνακας, με σκοπό, να την βοηθήσει στην προσπάθεια που κάνει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Χάμπος ο οποίος μετράει ήδη μία κατάκτηση πρωταθλήματος, τρία κύπελα και δύο σούπερ καπ με τους γαλάζιους της Λεμεσού στα 13 χρόνια παρουσίας του.

Α. Π.