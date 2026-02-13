ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για πρώτη φορά αντίπαλος, ένας παλιός αγαπημένος

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Για πρώτη φορά αντίπαλος, ένας παλιός αγαπημένος

Θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον αγαπημένο του Απόλλων ο Χάμπος

Ένα σπουδαίο παιχνίδι θα διεξαχθεί αύριο Σάββατο(14/2/2026) στην Λάρνακα, καθώς η ΑΕΚ υποδέχεται τον Απόλλωνα στην «Αρένα», ένα ιδιαίτερο παιχνίδι σε κομβικό σημείο για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Ακόμα πιο ιδιαίτερο όμως για τον «Χάμπο του Απόλλωνα», ο οποίος θα είναι στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς όμως να φοράει πλέον τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας. 

Στα 31 του πλέον ο Κύπριος διεθνής, μετά το σύντομο πέρασμά του από τη Ρουμανία και τη Δυναμό, επέστρεψε στην Κύπρο για λογαριασμό της ομάδας της Λάρνακας, με σκοπό, να την βοηθήσει στην προσπάθεια που κάνει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Χάμπος ο οποίος μετράει ήδη μία κατάκτηση πρωταθλήματος, τρία κύπελα και δύο σούπερ καπ με τους γαλάζιους της Λεμεσού στα 13 χρόνια παρουσίας του.

Α. Π.

Κατηγορίες

ΑΕΚΑΠΟΛΛΩΝΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καιρός να το σταματήσει…

ΑΕΛ

|

Category image

Προφορική συμφωνία της Σίτι με Άντερσον για το καλοκαίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποια Valentine’s offers, #makisout

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Για πρώτη φορά αντίπαλος, ένας παλιός αγαπημένος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η διεθνής σειρά Gran Fondo επιστρέφει στην Κύπρο τον Απρίλιο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τα διλήμματα του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παγκύπριος Ημιμαραθώνιος και 2ο CRRGP την Κυριακή (15/02) στον Στρόβολο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η ανάμνηση και η νέα αποστολή με Ομόνοια

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Είναι απώλεια και το δείχνουν οι αριθμοί

ΑΕΚ

|

Category image

H «βασιλεία» του ΛεΜπρόν: Έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με triple-double - Πόσα έχει κάνει

NBA

|

Category image

Για νέο... μπαμ

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Χρήστος Μισός Υποψήφιος για το «Archer of the Year 2025»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έρχονται βραβεία και για τους διαιτητές από την UEFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρόγραμμα της Εθνικής μας στo Nations League

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Καυτό» ντέρμπι και ακόμη ένα με φαβορί

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη