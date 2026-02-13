ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ανάμνηση και η νέα αποστολή με Ομόνοια

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Η ανάμνηση και η νέα αποστολή με Ομόνοια

Στο κύπελλο έδειξε ξανά ότι είναι άλλη ομάδα και αποχαιρέτησε τον θεσμό με ψηλά το κεφάλι. Καμία σχέση με την ομάδα που παίζει στο πρωτάθλημα. Προσπάθησε το πάλεψε και παρά την ήττα και τον αποκλεισμό τουλάχιστον δεν ήταν η ομάδα του πρωταθλήματος που μόνο κατάθλιψη προκαλεί.

Η Ένωση έδειξε καλύτερο πρόσωπο στο κύπελλο και με τον ΑΠΟΕΛ όπως έκανε και με τον Εθνικό τον οποίο απέκλεισε στην β’ φάση.

 Έξι γκολ στο κύπελλο

Στο πρωτάθλημα σε 21 παιχνίδια η Ένωση πέτυχε μόλις πέντε γκολ εκ’ των οποίων το ένα μάλιστα με αυτογκόλ. Και όμως σε τρία παιχνίδια κυπέλλου πέτυχε 6 γκολ. Δύο γκολ με τον Χαλκάνωρα, δύο γκολ μέσα στο Δασάκι με τον Εθνικό και δύο γκολ μέσα στο ΓΣΠ επί του ΑΠΟΕΛ.

Κρατάει την καλή προσπάθεια

Η καλή προσπάθεια δεν ήταν αρκετή για να της δώσει την πρόκριση στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ. Η Ένωση έμεινε εκτός της ημιτελικής φάσης αλλά σε αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον δεν μπορεί να κατηγορηθεί. Έτσι και αλλιώς ήταν και το απόλυτο αουτσάιντερ.

Δεν έχει παράπονο

Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι δεν έχει παράπονο από τους παίκτες. Ο Σκοπιανός τεχνικός δήλωσε ικανοποιημένος από την εμφάνιση με στο κύπελλο με τον ΑΠΟΕΛ και τόνισε πως είναι περήφανος για τους παίκτες του.

Καλύτερη ανάμνηση το γκολ Σολωμού

Την φετινή χρονιά της Ένωσης κανείς δεν θέλει να την θυμάται αφού είναι η χειρότερη στην ιστορία της. Μέσα σε αυτή την τραγική χρονιά η καλύτερη φετινή ανάμνηση αναμφίβολα είναι το γκολ ποίημα του Δημήτρη Σολωμού στο προχθεσινό παιχνίδι κυπέλλου με τον ΑΠΟΕΛ.

Με Ομόνοια

Αύριο η Ένωση έχει νέα δύσκολη αποστολή ξανά στο ΓΣΠ αυτή την φορά για το πρωτάθλημα με αντίπαλο την Ομόνοια. Ο Μαρκόφσκι που έχει να διαχειριστεί και την κούραση θα ολοκληρώσει σήμερα την προετοιμασία.

Διαβαστε ακομη