«Μπλακ άουτ» στο Βελιγράδι για τον Ολυμπιακό

Η υπερπροσπάθεια του Σάσα Βεζένκοβ (29 πόντοι, 8 ριμπάουντ) στο Βελιγράδι δεν ήταν αρκετή για τον Ολυμπιακό, που ηττήθηκε με 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στην 13η αγωνιστική της EuroLeague, αφου ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έβαλε 7 μαζεμένους πόντους για να διαμορφώσει το 79-77 του 36’20” σε 86-77 στα 1’27” πριν το τέλος.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έπεσε στο 8-5 (5-2 εντός και 3-3 εκτός έδρας), ενώ εκείνη του Σάσα Ομπράντοβιτς ανέβηκε στο 9-4 (7-1 εντός και 2-3 εκτός έδρας), δείχνοντας πόσο δυνατή είναι όταν παίζει στην καυτή έδρα της.

Ο MVP

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ (10 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ) ήταν καθοριστικός στο φινάλε για τον Ερυθρό Αστέρα, όμως πρέπει να μοιραστεί το βραβείο του MVP με τον Τζόρνταν Νουόρα, ο οποίος έκλεισε το ματς με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Ο Ολυμπιακός υπέπεσε σε 5 λάθη στην εναρκτήρια περίοδο, τα οποία έδωσαν 9 πόντους στον Ερυθρό Αστέρα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε από 3/9 τρίποντα στο πρώτο και το δεύτερο δεκάλεπτο αντίστοιχα. Ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε φωτιά στην τρίτη περίοδο και έβαλε 14 πόντους από τους 27 πόντους του Ολυμπιακού.

Στο τέλος της αναμέτρησης οι πόντοι στον αιφνιδιασμό ήταν 19-10, οι πόντοι από λάθη αντιπάλου 24-14 και οι πόντοι δεύτερης ευκαιρίας 12-9, με τα επιθετικά ριμπάουντ να είναι 13-12.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ, αλλά υπέπεσε σε 4 γρήγορα λάθη και βρέθηκε να χάνει με 12-5 στο 4′. Μετά το time-out που κάλεσε σε εκείνο το σημείο ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Φουρνιέ μπήκε στο ματς και σκόραρε αμέσως για τρεις (12-8). Οι γηπεδούχοι κράτησαν τα ηνία και έκλεισαν την περίοδο στο +6 (21-15, 10′).

Ο Ολυμπιακός προσπέρασε για πρώτη φορά στο σκορ (24-27) στο 12′, μετά από καλάθι του Φουρνιέ, ο οποίος είχε φτάσει στους 11 πόντους. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς απάντησε με σερί 9-0 για το 33-27 (15’48”), όμως οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το πρώτο μέρος με επιμέρους 3-11 και ισχνό προβάδισμα (37-38), αφού βρήκαν κάποιες λύσεις με τον Βεζένκοβ (9 πόντοι, 7 ριμπάουντ).

Με ένα double-score (7-14) μέσα σε τρία λεπτά μετά την ανάπαυλα, οι ερυθρόλευκοι του Πειραιά άνοιξαν την απόσταση (44-52, 23′). Ο Νουόρα έβαλε back-to-back καλάθια για το 48-52 και έφτασε στους 19 προσωπικούς πόντους. Ο Βεζένκοβ απάντησε αμέσως με 5 δικούς του πόντους, ενώ ο Μιλουτίνοβ με γκολ-φάουλ έδωσε στον Ολυμπιακό το πρώτο του διψήφιο προβάδισμα στο ματς (48-60, 25’35”). Με δύο τρίποντα από τον Οτζελέγιε, οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 57-62 στο 29′, ενώ στο 30′, ο πίνακας έγραφε 59-65.

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε με ένα γρήγορο 8-0 με Μονέκε, Μπάτλερ και Γκράχαμ, για να προσπεράσει με 67-65 (31’17”). Ο Γκράχαμ έβαλε νέο τρίποντο για το 72-65 (33’16”), όμως Παπανικολάου και Ντόρσεϊ μείωσαν σε 72-71 (34’17”). Βεζένκοβ από τη μία και Νουόρα από την άλλη διαμόρφωσαν το 76-75 (35’47”). Ο Κάλινιτς έβαλε τρίποντο, όμως ο Σάσα μείωσε ξανά με 2/2 βολές (79-77) για να φτάσει στους 29 πόντους. Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ σκόραρε πίσω από τα 6.75μ για το 82-77, λίγο αργότερα έγραψε το 84-77 (38′), ενώ υπέγραψε τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα σκοράροντας για το 86-77 στα 1’27” πριν το φινάλε.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ, Κορτές, Ράτσις

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-15, 37-38, 57-62, 91-80

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 10 (2/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 λάθη), Πλάβσιτς, Γκράχαμ 9 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπάτλερ 5 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάλινιτς 8 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Ντόμπριτς 2, Μοτιεγιούνας 8 (1), Νουόρα 23 (6/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Οτζελέγιε 15 (3/3 τρίποντα), Μονέκε 11 (11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (8 ασίστ, 4 κλεψίματα, 3 λάθη), Γουόρντ 2, Λι 4 (1), Βεζένκοβ 29 (6/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 5/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 λάθη), Παπανικολάου 3 (1/5 τρίποντα), Ντόρσεϊ 16 (4/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Πίτερς 2, Μιλουτίνοβ 7 (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 2, Φουρνιέ 13 (3/9 τρίποντα)

Τα ομαδικά στατιστικά του Ερυθρού Αστέρα: 17/31 δίποντα, 15/35 τρίποντα, 12/15 βολές, 35 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 13 επιθετικά), 20 ασίστ, 12 κλεψίματα, 11 λάθη

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 15/27 δίποντα, 13/34 τρίποντα, 11/15 βολές, 34 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 12 επιθετικά), 20 ασίστ, 7 κλεψίματα, 17 λάθη, 2 μπλοκ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 14η αγωνιστική ο Ερυθρός Αστέρας θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα (5/12, 21:00) και ο Ολυμπιακός θα παίξει στο ΣΕΦ με τη Φενέρμπαχτσε (4/12, 21:15).

