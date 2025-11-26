ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O αποχαιρετισμός του Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

O αποχαιρετισμός του Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν

Παρελθόν και επίσημα ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς από την τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν!

Ο 65χρονος τεχνικός, λίγες ώρες μετά την είδηση που προκάλεσε σεισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, η οποία αφορούσε την παραίτησή του, αποχαιρέτησε και τυπικά τον κόσμο της ομάδας και ολόκληρο τον σύλλογο.

Ο «Ζοτς» με μήνυμα που ανέβηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Παρτίζαν, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τα ανεπιτυχή αποτελέσματα, ευχαρίστησε τον κόσμο, τους ανθρώπους και τη διοίκηση της ομάδας και εξέφρασε τη στήριξή του σε αυτούς.

Το μήνυμα του Ομπράντοβιτς:

«Αγαπητοί οπαδοί της Παρτίζαν,

Πριν από τεσσεράμισι χρόνια επέστρεψα στην αγαπημένη μου ομάδα και ξεκίνησα μαζί σας για να ζήσω το πιο όμορφο όνειρο. Είχα την επιθυμία και τον στόχο, μετά από 10 χρόνια, η Παρτίζαν μας να επιστρέψει ξανά στην Ευρωλίγκα, και το καταφέραμε όλοι μαζί. Τα παιχνίδια της αγαπημένης μας ομάδας έχουν γίνει κάτι περισσότερο από μπάσκετ, χάρη σε εσάς που είστε οι πιο άξιοι γι' αυτό. Δυστυχώς, ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν τον σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια, τον πρόεδρο του συλλόγου και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους τους ανθρώπους από την εργατική κοινότητα του συλλόγου, καθώς και όλους τους χορηγούς.

Είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους τους παίκτες που ήταν μαζί μας αυτά τα τεσσεράμισι χρόνια, μέλη του επαγγελματικού μου επιτελείου (το έχω επισημάνει πολλές φορές, οι καλύτεροι που είχα) και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους οπαδούς της Παρτίζαν!

Σας ευχαριστώ για την αμέριστη υποστήριξη, τον σεβασμό και την αγάπη που μου δίνετε όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε ευκαιρία!

Πάντα ένας από εσάς, αιώνια ευγνώμων!

Ζέλικο Ομπράντοβιτς»

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Μια νέα πρόκληση για εμάς»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Δεύτερος γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία του Champions League ο Νταβίντ Λουίζ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με απρόοπτο η αποστολή της Ομόνοιας ενόψει Ντιναμό Κιέβου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ξανά παρών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αγώνα της Πάφος FC

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

O αποχαιρετισμός του Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν

EUROLEAGUE

|

Category image

Υπέβαλε την παραίτησή του στη διοίκηση της Παρτιζάν ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς

EUROLEAGUE

|

Category image

Youth League: Η Ρεάλ κέρδισε τον Ολυμπιακό κι έκανε το 5/5

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Πάφος FC - Moνακό 1-2

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δεν το πιστεύει όσο πρέπει στα ντέρμπι

ΑΡΗΣ

|

Category image

Έτσι θα αρχίσει η Πάφος FC κόντρα στη Μονακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Θα λείψουν τα γκολ του Πιέρου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υπέβαλε την παραίτησή του στη διοίκηση της Παρτιζάν ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς

EUROLEAGUE

|

Category image

Η εμφάνιση που θα φορέσει σήμερα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ελλάδα

|

Category image

Επισημοποιείται σήμερα (26/11) η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξανά sold out οι ΑΠΟΕΛίστες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη