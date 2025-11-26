ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπέβαλε την παραίτησή του στη διοίκηση της Παρτιζάν ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς

Η βαριά ήττα με 91-61 από τον Παναθηναϊκό στο Telekom Athens Center χθες (25/11) για την 13η αγωνιστική της Euroleague οδηγεί στην πόρτα της εξόδου από την Παρτιζάν τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Ο 65χρονος προπονητής και πολυνίκης της Euroleague με 9 τίτλους, υπέβαλε την παραίτησή του στη διοίκηση της ομάδας του Βελιγραδίου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη, για τις επτά ήττες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια στη Euroleague.  

Διοίκηση και «Ζοτς» συνομίλησαν για το τι θα ήταν καλύτερο για το μέλλον της ομάδας. Στο... τραπέζι έπεσαν δύο σενάρια, τόσο αυτό της παραίτησης του έμπειρου και επιτυχημένου προπονητή όσο και της απόλυσής του από τη διοίκηση. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς... προσφέρθηκε να παραιτηθεί, θεωρώντας πως έχει έρθει η ώρα για αλλαγή για ένα... σοκ στους «ασπρόμαυρους» της Σερβίας. 

O «Ζοτς», στο ίδιο γήπεδο, το ΟΑΚΑ, που μεγαλούργησε ως προπονητής του Παναθηναϊκού επί 13 σεζόν οδηγώντας σε... αναρίθμητους τίτλους την «πράσινη αυτοκρατορία» των αδελφών Γιαννακόπουλων ήταν και ένιωθε ηττημένος το βράδυ της Τρίτης (25/11). Κάτι που φάνηκε και στην απάντησή του σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς θεωρεί πως μπορεί να μεταστραφεί η σεζόν για την Παρτιζάν του ρεκόρ 4 - 9 στη Euroleague. «Δεν ξέρω,» απάντησε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς... σε μία από τις σπάνιες στιγμές που εμφανίζεται «τσαλακωμένος» δημόσια, χωρίς να έχει τον έλεγχο. 

Πλέον, η απόφαση ανήκει στον πρόεδρο της Παρτιζάν, Όστογια Μιχαίλοβιτς. Είτε θα κάνει δεκτή την παραίτηση του «Ζοτς»... μπας και το... ηλεκτροσόκ αλλάξει την πορεία του συλλόγου στο υπόλοιπο της σεζόν είτε θα πείσει τον προπονητή που το 1992 είχε οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών να μείνει και να συνεχίσει να... παλεύει. 

 

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ

Διαβαστε ακομη