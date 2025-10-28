Φύλαξε το καλύτερο για το τέλος ο Παναθηναϊκός και κατάπιε τη Μακάμπι!

Το ματς

Το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού ήρθε με σουτ του Γιούρτσεβεν, ενώ ο Σόρκιν απάντησε από το ύψος της βολής για το 2-2. Ο φόργουορντ της Μακάμπι σκόραρε με κοντινό χουκ (2-4), με τον Ναν να ευστοχεί μετά από ωραία κίνηση (4-4) και τον Όσμαν να ευστοχεί σε δύο βολές για το 6-4. Ο Τούρκος έβαλε το πρώτο τρίποντο του αγώνα (9-4), ενώ ο Γιούρτσεβεν σκόραρε με φόλοου για το 11-6. Χουάντσο και Ναν απάντησαν στο τρίποντο του Μπλατ (15-9), με τον Γουόκερ να πετυχαίνει επίσης μακρινό σουτ για το 15-11. Ο Χουάντσο έβαλε ωραίο καλάθι, με τον Λιφ να απαντάει με λέι απ για το 17-14. Ο Όσμαν πήρε τη… σκυτάλη με πέντε συνεχόμενους πόντους, διαμορφώνοντας το 22-14 υπέρ των γηπεδούχων. Ο Λιφ με κάρφωμα και ο Κλαρκ με λέι απ μείωσαν (22-18), με τον δεύτερο να βάζει συνεχόμενους πόντους, με αποκορύφωμα ένα τρίποντο πίσω από το κέντρο για το 24-25 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τρίποντο του Σορτς (27-25), ενώ ο Μήτογλου έβαλε κι αυτός ένα για το 30-27. Ο Όσμαν πήγε στη γραμμή και έβαλε τις βολές (32-27), με τον τον καυτό Κλαρκ και τον Σλούκα να ανταλλάζουν τρίποντα για το 37-32. Ο Γιούρτσεβεν σκόραρε με ωραία κίνηση (39-34), όμως ο Μπρισέτ απάντησε με τρίποντο για το 39-37. Η Μακάμπι πέρασε μπροστά με τον Σόρκιν (40-41), με τον Σορτς να σκοράρει στην άλλη πλευρά και τον Ναν να καρφώνει για το 44-43. Ο Χορντ κρεμάστηκε από το καλάθι του Παναθηναϊκού, με τον Γιούρτσεβεν να παίρνει επιθετικό ριμπάουντ και να βάζει μία βολή για το 45-45. Ο Λιφ διαμόρφωσε το τελικό 47-49 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Λιφ πήγε εύκολα στο καλάθι, με τον Γουόκερ να κάνει το ίδιο για το 47-53. Ο Χουάντσο με λέι απ και ο Ναν με τρίποντο μείωσαν (52-53), με τον Λιφ να σκοράρει από κοντά για το 52-55. Ο ΜVP της Euroleague ευστόχησε εκ νέου από μακριά (55-55), με τον Χορντ να καρφώνει για το 55-57. Ο Λόνι Γουόκερ έβαλε δύσκολο γκολ φάουλ (55-60), με τον Ναν να βάζει πέντε συνεχόμενους πόντους και τον Όσμαν να σκοράρει στο τρανζίσιον για το 62-60. Ο Μήτογλου κέρδισε βολές μετά από επιθετικό ριμπάουντ (64-60), πριν σκοράρει από μακριά για το 66-62. Ο Όσμαν πήγε στη γραμμή και έβαλε δύο βολές (68-62), με τους Κλαρκ και Σάντος να φέρνουν ξανά σε απόσταση βολής τη Μακάμπι στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο, ο Ντάουτιν ισοφάρισε στον αιφνιδιασμό (68-68), με τον Γιούρτσεβεν να απαντάει με μία βολή για το 69-68. Ο Όσμαν έκλεψε και σκόραρε στο τρανζίσιον (71-68), όμως ο Σάντος του απάντησε για το 71-71. Ο Σλούκας βρήκε καλάθι σε ένα πολύ δύσκολο λέι απ (73-71), με τον Γιούρτσεβεν να καρφώνει εντυπωσιακά και τον Ναν με τρίποντο να γράφει το 79-71. Μετά από κλέψιμο του Σορτς, ο Σλούκας διαμόρφωσε με βολές την πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι (81-71). Ο Γιούρτσεβεν με χουκ την ανέβασε ακόμη περισσότερο (83-71), πριν ο Γουόκερ βάλει τρίποντο για το 83-74. Ο Όσμαν έβαλε δύο βολές (85-74), πριν ο Σορτς σκοράρει στον αιφνιδιασμό για το 87-74. Οι Ισραηλινοί μείωσαν προσωρινά κάτω από τους 10 (89-81), όμως ο Σορτς με προσποίηση και καλάθι τους έδωσε τη… χαριστική βολή (91-81), με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 47-49, 68-66, 99-85

