Νέο πρόστιμο της EuroLeague στον Αταμάν

Η EuroLeague τιμώρησε τον Εργκίν Αταμάν με πρόστιμο για την αποβολή του στο παιχνίδι Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός.

H EuroLeague Basketball, με επίσημη ανακοίνωσή της, αποφάσισε να τιμωρήσει τον Εργκίν Αταμάν με πρόστιμο, μετά την αποβολή του από το παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια

Στα μέσα της τρίτης περιόδου, ο Τούρκος προπονητής έγινε έξαλλος με απόφαση των διαιτητών της αναμέτρησης, επειδή έδωσαν αντιαθλητικό φάουλ στον Κέντρικ Ναν. Τότε διαμαρτυρήθηκε έντονα στο πρόσωπό τους, δεχόμενος δυο απανωτές τεχνικές ποινές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να παρακολουθήσει το υπόλοιπο παιχνίδι από τα αποδυτήρια.

Ο οργανισμός της EuroLeague, δεν άφησε το περιστατικό να περάσει... ατιμώρητο. Με επίσημη ανακοίνωσή του, επέβαλλε στον Αταμάν, πρόστιμο της τάξεως των 8000 ευρώ. Η αιτιολογία της ποινής έχει να κάνει με ασέβεια που έδειξε προς τους διαιτητές, η οποία έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τον ποινικό κώδικα της EuroLeague Basketball.

«Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για διάπραξη πράξεων που συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τη διαιτητική ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός , σύμφωνα με το Άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».

EUROLEAGUE

Διαβαστε ακομη