ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέλος στο σίριαλ με Μπάτλερ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τέλος στο σίριαλ με Μπάτλερ

Ο Ερυθρος Αστέρας ενημέρωσε πως ο Τζάρεντ Μπάτλερ πέρασε τελικώς με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και ο πρώην ΝΒΑερ που είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό θα κάνει ντεμπούτο κόντρα στη Μακάμπι (30/10).

Τέλος στο... σίριαλ του Τζάρεντ Μπάτλερ και των ιατρικών εξετάσεών του στον Ερυθρό Αστέρα μπήκε το απόγευμα της Τρίτης (28/10), πριν πάρει μεγάλες προεκτάσεις το όλο ζήτημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που εξέδωσε η ομάδα του Βελιγραδίου, ο πρώην ΝΒΑερ, που είχε παίξει δυναμικά και για τον Ολυμπιακό, ολοκλήρωσε τελικώς με επιτυχία τις τριήμερες ιατρικές εξετάσεις και του δόθηκε η άδεια να αγωνιστεί με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων».

Έτσι λοιπόν, ο 25χρονος γκαρντ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του την ερχόμενη Πέμπτη (30/10) στο παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Μάλιστα, ο Ερυθρός Αστέρας έκανε λόγω για πολυάριθμες εικασίες, φήμες και παραπληροφόρηση που έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την κατάσταση της υγείας ορισμένων του παικτών.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν βγει δημοσιεύματα που ήθελαν τον Τζάρεντ Μπάτλερ να μην περνά τα ιατρικά τεστ και να τίθεται εν αμφιβόλω η συμφωνία με την ομάδα.

Τέλος, όσον αφορά τις περιπτώσεις των Γκρέιαμ και Νουόρα, ο πρώτος τέθηκε νοκ άουτ λόγω ίωσης για το αποψινό ματς με τη Βιλερμπάν, ενώ, ο δεύτερος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και θα παίξει κόντρα στη Μακάμπι.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φύλαξε το καλύτερο για το τέλος ο Παναθηναϊκός και κατάπιε τη Μακάμπι!

EUROLEAGUE

|

Category image

ΑΕΛ - Αραράτ απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής)

Φούτσαλ

|

Category image

Πήρε στα πέναλτι το θρίλερ απέναντι στην Άιντραχτ η Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα χαμόγελα αυτή τη φορά να διαρκέσουν

ΑΕΛ

|

Category image

Με σημαντικές απουσίες η αποστολή της ΑΕΛ Novibet ενόψει ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Χειρουργήθηκε ο Παπαγιάννης, εκτός δράσης για 8 μήνες

EUROLEAGUE

|

Category image

Αργά, σταθερά και… θετικά τα βήματα για την ανανέωση με Σάκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με φύλακα-άγγελο Βάνια και Ανγκισά σκόρερ σταθεροποιείται στην κορυφή η Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λίγο απροετοίμαστος και άτυχος

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ολυμπιακός: Παίρνουν «ανάσες» οι βασικοί στο ματς Κυπέλλου με τον Βόλο

Ελλάδα

|

Category image

Αλύγιστη ΑΕΚ έκανε το 3/3 και φουλάρει για την κορυφή του ομίλου της στο BCL!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει ο Στέφανος Κοτσόλης

Ελλάδα

|

Category image

Δεν τα κατάφερε η Εθνική Γυναικών - Ήττα στην Αλβανία

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Η Μπρέντφορντ «έφαγε» ένα 10λεπτο από το ματς με τη Λίβερπουλ για τα… πλάγια άουτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφτιαξε συντελεστή και… ψυχολογία με το παρθενικό του τρίποντο ο Παναιτωλικός!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη