Τέλος στο σίριαλ με Μπάτλερ

Τέλος στο... σίριαλ του Τζάρεντ Μπάτλερ και των ιατρικών εξετάσεών του στον Ερυθρό Αστέρα μπήκε το απόγευμα της Τρίτης (28/10), πριν πάρει μεγάλες προεκτάσεις το όλο ζήτημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που εξέδωσε η ομάδα του Βελιγραδίου, ο πρώην ΝΒΑερ, που είχε παίξει δυναμικά και για τον Ολυμπιακό, ολοκλήρωσε τελικώς με επιτυχία τις τριήμερες ιατρικές εξετάσεις και του δόθηκε η άδεια να αγωνιστεί με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων».

Έτσι λοιπόν, ο 25χρονος γκαρντ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του την ερχόμενη Πέμπτη (30/10) στο παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Μάλιστα, ο Ερυθρός Αστέρας έκανε λόγω για πολυάριθμες εικασίες, φήμες και παραπληροφόρηση που έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την κατάσταση της υγείας ορισμένων του παικτών.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν βγει δημοσιεύματα που ήθελαν τον Τζάρεντ Μπάτλερ να μην περνά τα ιατρικά τεστ και να τίθεται εν αμφιβόλω η συμφωνία με την ομάδα.

Τέλος, όσον αφορά τις περιπτώσεις των Γκρέιαμ και Νουόρα, ο πρώτος τέθηκε νοκ άουτ λόγω ίωσης για το αποψινό ματς με τη Βιλερμπάν, ενώ, ο δεύτερος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και θα παίξει κόντρα στη Μακάμπι.

