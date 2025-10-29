Τρία Sub-3 στο Μαραθώνιο για τον ΑΠΟΕΛ

Το Τμήμα Δρομέων ΑΠΟΕΛ κατέγραψε ακόμη ένα εντυπωσιακό Σαββατοκύριακο επιτυχιών, με τρεις αθλητές μας να πετυχαίνουν χρόνους κάτω από τις 3 ώρες στους διεθνείς Mαραθωνίους Φρανκφούρτης και Δουβλίνου.

Συγκεκριμένα, οι Χρυσόστομος Ηλιάδης και Ανδρέας Θεμιστοκλέους, που αγωνίστηκαν στη Γερμανία, πέτυχαν χρόνους 2:46:45 και 2:59:02 αντίστοιχα. Με τον αγώνα αυτό, ο Χρυσόστομος Ηλιάδης συνέχισε τις εντυπωσιακές του παρουσίες στο Μαραθώνιο, σημειώνοντας ακόμη μία εξαιρετική επίδοση στα επίπεδα των 2 ωρών και 45 λεπτών, κάτι που επιβεβαιώνει σταθερότητα, εμπειρία και υψηλή αγωνιστική φόρμα. Για τον Ανδρέα Θεμιστοκλέους, αυτή ήταν η πρώτη του επίδοση κάτω από τις 3 ώρες, ένα σημαντικό προσωπικό επίτευγμα που τον κατατάσσει στο “κλαμπ” των μαραθωνοδρόμων με sub-3 επίδοση.

Την ίδια μέρα, στο Μαραθώνιο του Δουβλίνου, ο Λέανδρος Μάμας σημείωσε ακόμη έναν Mαραθώνιο κάτω από τις 3 ώρες, με τον εξαιρετικό χρόνο 2:53:35.

Μαραθώνιος Φρανκφούρτης

Το Τμήμα μας συμμετείχε στο Μαραθώνιο Φρανκφούρτης με δεκαμελή αποστολή, αποτελούμενη από τους: Ανδρέα Θεμιστοκλέους, Χρυσόστομο Ηλιάδη, Άγγελο Καντζιλιέρη, Χρίστο Χριστοφίδη, Λούη Βαλιαντή, Παύλο Μπενάκη, Πόλυ Παλάντζη, Θέμη Καλογερή, Γιώργο Σταύρου και Γιάννη Παναγιωτίδη.

Οι αθλητές μας είχαν εξαιρετική απόδοση, με τον Χρυσόστομο Ηλιάδη να ξεχωρίζει σημειώνοντας μία ακόμη γρήγορη επίδοση στο αγώνισμα του Μαραθωνίου, με χρόνο 2:46:45.

Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η προσπάθεια του Ανδρέα Θεμιστοκλέους, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του sub-3, με επίδοση 2:59:02.

Μαραθώνιος Δουβλίνου

Την ίδια μέρα, στο Μαραθώνιο του Δουβλίνου, ο Λέανδρος Μάμας ολοκλήρωσε ένα ακόμη Μαραθώνιο με τον εντυπωσιακό χρόνο 2:53:35, συνεχίζοντας έτσι τις σταθερές του εμφανίσεις κάτω από τις 3 ώρες.

Ημιμαραθώνιος Βαλένθια

Οι αθλήτριες Δέσποινα Περιβολάρη και Μαριάννα Ζανεττή ταξίδεψαν στη Βαλένθια, όπου εκπροσώπησαν τον ΑΠΟΕΛ σε έναν από τους γρηγορότερους ημιμαραθωνίους στον κόσμο.