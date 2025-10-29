ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρία Sub-3 στο Μαραθώνιο για τον ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τρία Sub-3 στο Μαραθώνιο για τον ΑΠΟΕΛ

Το Τμήμα Δρομέων ΑΠΟΕΛ κατέγραψε ακόμη ένα εντυπωσιακό Σαββατοκύριακο επιτυχιών, με τρεις αθλητές μας να πετυχαίνουν χρόνους κάτω από τις 3 ώρες στους διεθνείς Mαραθωνίους Φρανκφούρτης και Δουβλίνου.

Συγκεκριμένα, οι Χρυσόστομος Ηλιάδης και Ανδρέας Θεμιστοκλέους, που αγωνίστηκαν στη Γερμανία, πέτυχαν χρόνους 2:46:45 και 2:59:02 αντίστοιχα. Με τον αγώνα αυτό, ο Χρυσόστομος Ηλιάδης συνέχισε τις εντυπωσιακές του παρουσίες στο Μαραθώνιο, σημειώνοντας ακόμη μία εξαιρετική επίδοση στα επίπεδα των 2 ωρών και 45 λεπτών, κάτι που επιβεβαιώνει σταθερότητα, εμπειρία και υψηλή αγωνιστική φόρμα. Για τον Ανδρέα Θεμιστοκλέους, αυτή ήταν η πρώτη του επίδοση κάτω από τις 3 ώρες, ένα σημαντικό προσωπικό επίτευγμα που τον κατατάσσει στο “κλαμπ” των μαραθωνοδρόμων με sub-3 επίδοση.

Την ίδια μέρα, στο Μαραθώνιο του Δουβλίνου, ο Λέανδρος Μάμας σημείωσε ακόμη έναν Mαραθώνιο κάτω από τις 3 ώρες, με τον εξαιρετικό χρόνο 2:53:35.

Μαραθώνιος Φρανκφούρτης

Το Τμήμα μας συμμετείχε στο Μαραθώνιο Φρανκφούρτης με δεκαμελή αποστολή, αποτελούμενη από τους: Ανδρέα Θεμιστοκλέους, Χρυσόστομο Ηλιάδη, Άγγελο Καντζιλιέρη, Χρίστο Χριστοφίδη, Λούη Βαλιαντή, Παύλο Μπενάκη, Πόλυ Παλάντζη, Θέμη Καλογερή, Γιώργο Σταύρου και Γιάννη Παναγιωτίδη.

Οι αθλητές μας είχαν εξαιρετική απόδοση, με τον Χρυσόστομο Ηλιάδη να ξεχωρίζει σημειώνοντας μία ακόμη γρήγορη επίδοση στο αγώνισμα του Μαραθωνίου, με χρόνο 2:46:45.

Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η προσπάθεια του Ανδρέα Θεμιστοκλέους, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του sub-3, με επίδοση 2:59:02.

Μαραθώνιος Δουβλίνου

Την ίδια μέρα, στο Μαραθώνιο του Δουβλίνου, ο Λέανδρος Μάμας ολοκλήρωσε ένα ακόμη Μαραθώνιο με τον εντυπωσιακό χρόνο 2:53:35, συνεχίζοντας έτσι  τις σταθερές του εμφανίσεις κάτω από τις 3 ώρες.

Ημιμαραθώνιος Βαλένθια

Οι αθλήτριες Δέσποινα Περιβολάρη και Μαριάννα Ζανεττή ταξίδεψαν στη Βαλένθια, όπου εκπροσώπησαν τον ΑΠΟΕΛ σε έναν από τους γρηγορότερους ημιμαραθωνίους στον κόσμο. 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανανέωσε στον Παναθηναϊκό ο Μήτογλου!

EUROLEAGUE

|

Category image

Κατάλαβε πράγματα φεύγοντας από το ΓΣΠ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΑΕΚ: Ενοχλήσεις o Γιόβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Στο Hall of Fame της Premier League ο Εντέν Αζάρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο εκτελεστής Γιάρεμτσουκ επέστρεψε και ο Ολυμπιακός κέρασε... πεντάρα τον Βόλο!

Ελλάδα

|

Category image

Πρόβλημα νωρίς με Μπράουν!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Το καθαρίζει απ΄το δεκάλεπτο ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κόντης: «Μου άρεσε πόσο με ήθελε ο Μπούσης, θα παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο»

Ελλάδα

|

Category image

«Καυτός» Σεμέδο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν ήταν αποτυχία αλλά υπάρχει αδυναμία

ΑΕΚ

|

Category image

Ρεπόρτερ του NBC ευχαρίστησε τον Γιάννη στα ελληνικά!

NBA

|

Category image

Η εντεκάδα του Απόλλωνα στο «Αμμόχωστος»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Έδεσε» Κορέια η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Καλοσκάμης λύτρωσε την απογοητευτική ΑΕΚ στο 90+6′

Ελλάδα

|

Category image

Συμφώνησε με Σπαλέτι η Γιουβέντους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη