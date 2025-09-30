Σλούκας: «Ο Παναθηναϊκός θα παλέψει να στεφθεί πρωταθλητής στο τέλος της σεζόν»

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη των υποχρεώσεων των ελληνικών ομάδων στο πρωτάθλημα μπάσκετ ο Κώστας Σλούκας μίλησε για τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον στόχο του σε αυτόν.

«Οι φιλοδοξίες μας είναι πάντοτε ίδιες, όπως και οι προσδοκίες των φιλάθλων μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ομάδα και το ταλέντο που έχει, ωστόσο θα πρέπει να το δείξουμε και στο γήπεδο. Εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες να έχουμε μια καλή σεζόν με υγεία. Ο Παναθηναϊκός θα παλέψει για να στεφθεί πρωταθλητής στο τέλος της χρονιάς», ανέφερε ο Έλληνας άσος και αρχηγός του τριφυλλιού.

Θυμίζουμε ότι σήμερα οι πράσινοι παίζουν με την Μπάγερν Μονάχου στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.

Πηγή: sport-fm.gr