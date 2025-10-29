Oι τηλεοπτικές μεταδόσεις από Κύπρο και εξωτερικό (29/10)
Cytavision 1
19:00 ΜΕΑΠ - Απόλλων
Cytavision 3
19:30 Γιουβέντους - Ουντινέζε
21:45 Κολωνία - Μπάγερν
Cytavision 4
17:30 Ολυμπιακός - Βόλος
19:30 Ρόμα - Πάρμα
21:45 Ίντερ - Φιορεντίνα
Cytavision 5
12:00 Τένις: ΑΤΡ 1000 – Paris
Cytavision 6
15:30 Ηλιούπολη - ΑΕΚ
19:00 Μπάσκετ: Κεραυνός - Πέλιστερ
21:45 Μπολόνια - Τορίνο
Cytavision 7
15:00 Αιγάλεω - Άρης
19:30 Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
Cytavision 8
19:00 Μπάσκετ: Πετρολίνα ΑΕΚ - Μπρασόβ
21:00 ΠΑΟΚ - Λάρισα
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Μονακό
Novasports 4
16:30 Μπάσκετ: Χάποελ Τ.Α - Παρτιζάν
Novasports 5
21:45 Μπάσκετ: Μανρέσα - Μπακσασεχίρ
Novasports Start
20:00 Μπάσκετ: Μπεσίκτας - Μπουργκ
Cablenet Sports 1
22:05 Ναντ - Μονακό
Cablenet Sports 2
20:00 Λοριάν - Παρί Σεν Ζερμέν
22:05 Παρίς FC - Λιόν
Cablenet Sports 3
20:00 Μετζ - Λανς
22:05 Μαρσέιγ - Ανζέ