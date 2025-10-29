Βρίσκουν κάτοχο άλλα δύο εισιτήρια

Σε «Αντώνης Παπαδόπουλος» και «Αμμόχωστος» εκδίδονται σήμερα άλλα δύο εισιτήρια για τους «16» του Κυπέλλου Coca - Colα. Στις 13:30 ο Αχυρώνας/Ονήσιλος θα παίξει με την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, σε ένα ματς ανάμεσα σε δύο ομάδες της Β΄ Κατηγορίας. Και το βράδΥ, η ΜΕΑΠ είναι το μεγάλο αουτσάιντερ απέναντι στον Απόλλωνα.

Μέχρι στιγμής, δέκα ομάδες έχουν βρει θέση στους «16». Οι έξι το έπραξαν μέσω αγώνων, ενώ άλλες τέσσερις πέρασαν χωρίς… κόπο. Πρόκειται για τις Ομόνοια, ΑΕΚ και Πάφος FC που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκό όμιλο καθώς και τον Διγενή Μόρφου που ήταν ο τυχερός της κλήρωσης.

Το πανόραμα της α΄ φάσης του Κυπέλλου Coca - Colα έχει ως εξής:

Εθνικός Λατσιών – ΑΕΛ 1-1 (1-2 παρ.)

Ακρίτας - Δόξα 5-2

E.N. Ύψωνα - Σαλαμίνα 1-1 (1-3 πέν.)

Ένωση - Χαλκάνορας 2-0

Άρης - Ομόνοια 29Μ 2-1

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ 5-0

Τετάρτη 29/10

13:30 Αχ./Ονήσιλος - ΑΠΕΑ

19:00 ΜΕΑΠ - Απόλλων

Τετάρτη 05/11

17:00 ΑΣΙΛ - Ολυμπιακός

17:00 Ομόνοια Αρ. - Αγία Νάπα

Τετάρτη 03/12

17:00 Σπάρτακος - Εθνικός Άχνας

19:00 Καρμιώτισσα - Ανόρθωση