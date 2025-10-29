Δεν έφτανε το βατερλό στο Δασάκι, πάει αποδεκατισμένη με Ομόνοια

Eίναι πολλά τα προβλήματα και οι απουσίες στην Ένωση ενόψει του αγώνα με την Ομόνοια (01/11, 19:00). Εκτός από την ντροπιαστική ήττα και το βατερλό στο Δασάκι με το βαρύ και ασήκωτο 5-1 κόντρα στον Εθνικό, η Ένωση πλήρωσε και ακριβό τίμημα με τραυματισμούς αλλά και κάρτες.

Ο Ρισβάνης αποχώρησε τραυματίας ενώ οι Έλλα, Έντσον και Σάκιτς συμπλήρωσαν κάρτες. Σε αυτά τα προβλήματα εάν προστεθούν και οι τραυματίες Δ. Σολωμού, Λάτσα, Χαραλάμπους, Κοσμά ο κατάλογος των απουσιών μεγαλώνει.

Η απουσία του Έλλα

Ο Γκαμπονέζος επιθετικός Τζιόρτι Έλλα που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα είναι εκτός πλάνων του Φανγκέιρο για τον αγώνα του Σαββάτου με την Ομόνοια. Μπορεί να μην σκόραρε μέχρι τώρα αλλά για τα δεδομένα αυτής της Ένωσης είναι σημαντική απώλεια. Ο Έλλα πλήρωσε την απερισκεψία του σε ένα ματς που ήταν ήδη κριμένο και δεν χρειαζόταν να φορτωθεί την κόκκινη.

Απόφαση Φανγκέιρο

Ο Έντσον συμπλήρωσε τρεις κίτρινες και η απόφαση του Φανγκέιρο είναι να μείνει εκτός με την Ομόνοια. Σε ότι αφορά τον Σάκιτς που και αυτός συμπλήρωσε τρεις κίτρινες η απόφαση του Φανγκέιρο είναι να παίξει με την Ομόνοια και να μείνει εκτός στο επόμενο.

Ο Ρισβάνης

Ο Σπύρος Ρισβάνης έφυγε τραυματίας από το Δασάκι. Ο Ελλαδίτης στόπερ κάνει αγώνα δρόμου και θα διαφανεί τις επόμενες ημέρες κατά πόσο θα είναι έτοιμος για τον αγώνα με την Ομόνοια.