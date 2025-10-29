ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν έφτανε το βατερλό στο Δασάκι, πάει αποδεκατισμένη με Ομόνοια

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Δεν έφτανε το βατερλό στο Δασάκι, πάει αποδεκατισμένη με Ομόνοια

Πολλά τα προβλήματα στην Ένωση

Eίναι πολλά τα προβλήματα και οι απουσίες στην Ένωση ενόψει του αγώνα με την Ομόνοια (01/11, 19:00). Εκτός από την ντροπιαστική ήττα και το βατερλό στο Δασάκι με το βαρύ και ασήκωτο 5-1 κόντρα στον Εθνικό, η Ένωση πλήρωσε και ακριβό τίμημα με τραυματισμούς αλλά και κάρτες.

Ο Ρισβάνης αποχώρησε τραυματίας ενώ οι Έλλα, Έντσον και Σάκιτς συμπλήρωσαν κάρτες. Σε αυτά τα προβλήματα εάν προστεθούν και οι τραυματίες Δ. Σολωμού, Λάτσα, Χαραλάμπους, Κοσμά ο κατάλογος των απουσιών μεγαλώνει.

Η απουσία του Έλλα

Ο Γκαμπονέζος επιθετικός Τζιόρτι Έλλα που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα είναι εκτός πλάνων του Φανγκέιρο για τον αγώνα του Σαββάτου με την Ομόνοια. Μπορεί να μην σκόραρε μέχρι τώρα αλλά για τα δεδομένα αυτής της Ένωσης είναι σημαντική απώλεια. Ο Έλλα πλήρωσε την απερισκεψία του σε ένα ματς που ήταν ήδη κριμένο και δεν χρειαζόταν να φορτωθεί την κόκκινη.

Απόφαση Φανγκέιρο

Ο Έντσον συμπλήρωσε τρεις κίτρινες και η απόφαση του Φανγκέιρο είναι να μείνει εκτός με την Ομόνοια. Σε ότι αφορά τον Σάκιτς που και αυτός συμπλήρωσε τρεις κίτρινες η απόφαση του Φανγκέιρο είναι να παίξει με την Ομόνοια και να μείνει εκτός στο επόμενο.

Ο Ρισβάνης

Ο Σπύρος Ρισβάνης έφυγε τραυματίας από το Δασάκι. Ο Ελλαδίτης στόπερ κάνει αγώνα δρόμου και θα διαφανεί τις επόμενες ημέρες κατά πόσο θα είναι έτοιμος για τον αγώνα με την Ομόνοια.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανανέωσε στον Παναθηναϊκό ο Μήτογλου!

EUROLEAGUE

|

Category image

Κατάλαβε πράγματα φεύγοντας από το ΓΣΠ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΑΕΚ: Ενοχλήσεις o Γιόβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Στο Hall of Fame της Premier League ο Εντέν Αζάρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο εκτελεστής Γιάρεμτσουκ επέστρεψε και ο Ολυμπιακός κέρασε... πεντάρα τον Βόλο!

Ελλάδα

|

Category image

Πρόβλημα νωρίς με Μπράουν!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Το καθαρίζει απ΄το δεκάλεπτο ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κόντης: «Μου άρεσε πόσο με ήθελε ο Μπούσης, θα παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο»

Ελλάδα

|

Category image

«Καυτός» Σεμέδο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν ήταν αποτυχία αλλά υπάρχει αδυναμία

ΑΕΚ

|

Category image

Ρεπόρτερ του NBC ευχαρίστησε τον Γιάννη στα ελληνικά!

NBA

|

Category image

Η εντεκάδα του Απόλλωνα στο «Αμμόχωστος»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Έδεσε» Κορέια η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Καλοσκάμης λύτρωσε την απογοητευτική ΑΕΚ στο 90+6′

Ελλάδα

|

Category image

Συμφώνησε με Σπαλέτι η Γιουβέντους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη