Συμπληρώνονται ο α’ γύρος στους ομίλους του FIBA Europe Cup

Συμπληρώνεται την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, ο πρώτος γύρος στους ομίλους του FIBA Europe Cup, στους οποίους συμμετέχουν οι τρεις κυπριακές ομάδες. Για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, εντός έδρας αγωνίζονται Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνός, ενώ εκτός έδρας θα παίξει η Ανόρθωση.

Η Πετρολίνα ΑΕΚ μετά την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση, επί της Αλιάγκα Πέτκιμσπορ, θέλει το δεύτερο σερί ροζ φύλλο στο «Κίτιον» υποδεχόμενη την CSM Κορόνα στις 19:00. Στους πρώτους δύο αγώνες οι «κιτρινοπράσινοι» μετρούν ένα ροζ φύλλο, ενώ δεν πανηγύρισαν νίκη οι Ρουμάνοι στον γ’ όμιλο.

Την ίδια ώρα, στο στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας» ο Κεραυνός θα επιδιώξει απέναντι στην Πέλιστερ να κατακτήσει το πρώτο ροζ φύλλο του, αφού προέρχεται από δύο ήττες στα πρώτα παιχνίδια του δ’ ομίλου από Πριέβιντζα (εκτός) και Τσεντεβίτα Τζούνιορ (εντός). Η αντίπαλος της ομάδα του Στροβόλου προέρχεται από νικηφόρο αποτέλεσμα, επί της Πριέβιντζα, και θέλει να ζευγαρώσει τις επιτυχίες της.

Όσον αφορά στην Ανόρθωση, επίσης στις 19:00, θα δοκιμαστεί στην Ουγγαρία κόντρα στην Σομπατέλι, με τις δυο ομάδες να θέλουν το δεύτερο ροζ φύλλο τους. Η ομάδα της Αμμοχώστου, μετά το εκτός έδρας διπλό επί της Μπάκεν Μπέαρς στην πρεμιέρα, είχε ηττηθεί στη δεύτερη αγωνιστική από την πρωτοπόρο του όγδοου ομίλου Ζαραγόσα.

Αναλυτικά τα πρόγραμμα για τις τρεις κυπριακές ομάδες:

To πρόγραμμα της Πετρολίνα ΑΕΚ

Οραντέα – Πετρολίνα ΑΕΚ 89-75

Πετρολίνα ΑΕΚ – Αλιάγκα Πέτκιμσπορ 84-78

Πετρολίνα ΑΕΚ – CSM Κορόνα 29/10, 19:00

Πετρολίνα ΑΕΚ – Οραντέα 05/11, 19:00

Αλιάγκα Πέτκιμσπορ – Πετρολίνα ΑΕΚ 12/11, 18:00

CSM Κορόνα – Πετρολίνα ΑΕΚ 19/11, 19:00

Το πρόγραμμα του Κεραυνού

Πριέβιντζα – Κεραυνός 82-68

Kεραυνός – Τσεντεβίτα Τζούνιορ 82-105

Kεραυνός – Πέλιστερ 29/10, 19:00

Κεραυνός – Πριέβιντζα 05/11, 19:00

Τσεντεβίτα Τζούνιορ – Kεραυνός 12/11, 20:00

Πέλιστερ – Kεραυνός 19/11, –

Το πρόγραμμα της Ανόρθωσης

Μπάκεν Μπέαρς – Ανόρθωση 94-102

Ανόρθωση – Ζαραγόσα 67-112

Σομπατέλι – Ανόρθωση 29/10, 19:00

Ανόρθωση – Μπάκεν Μπέαρς 05/11, 19:00

Ζαραγόσα – Ανόρθωση 12/11, 21:00

Ανόρθωση – Σομπατέλι 19/11, 19:00