ΑΕΛ - Αραράτ απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής)

Με τις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής συνεχίζεται την εβδομάδα που διανύουμε το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας Futsal.

Η αυλαία θα ανοίξει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας ΑΕΛ - Αραράτ.

Μετά από τρεις αγωνιστικές η ΑΕΛ έχει να επιδείξει απολογισμό 4 βαθμούς και η Αραράτ 6 βαθμούς.

Ο πρωτοπόρος ΑΠΟΕΛ που βρίσκεται στους επτά βαθμούς, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ένωση Νέων Λατσιών.

Συνοπτικά το πρόγραμμα:

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

19:00 ΑΕΛ - Αραράτ

20:30 ΕΝ Λατσιών - ΑΠΟΕΛ

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - Ομόνοια Λευκωσίας

20:30 Αθηαίνου AC - Ελπίδα Αστρομερίτη

21:00 ΑΕΚ - Απόλλων