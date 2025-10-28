ΑΕΛ - Αραράτ απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής)
Με τις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής συνεχίζεται την εβδομάδα που διανύουμε το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας Futsal.
Η αυλαία θα ανοίξει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας ΑΕΛ - Αραράτ.
Μετά από τρεις αγωνιστικές η ΑΕΛ έχει να επιδείξει απολογισμό 4 βαθμούς και η Αραράτ 6 βαθμούς.
Ο πρωτοπόρος ΑΠΟΕΛ που βρίσκεται στους επτά βαθμούς, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ένωση Νέων Λατσιών.
Συνοπτικά το πρόγραμμα:
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου
19:00 ΑΕΛ - Αραράτ
20:30 ΕΝ Λατσιών - ΑΠΟΕΛ
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου
20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - Ομόνοια Λευκωσίας
20:30 Αθηαίνου AC - Ελπίδα Αστρομερίτη
21:00 ΑΕΚ - Απόλλων