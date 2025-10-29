Μονόδρομος, πριν το... σταυροδρόμι

Μπορεί για τον Απόλλωνα να ακολουθεί την Κυριακή το εξαιρετικά σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ στο «Αλφαμέγα» (19:00), ωστόσο σήμερα πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία την υποχρέωσή του στο κύπελλο. Απέναντι στη ΜΕΑΠ, για την α΄ φάση της διοργάνωσης στο «Αμμόχωστος» (19:00), οι κυανόλευκοι καλούνται να αποφύγουν τις παγίδες και να φτάσουν στην πρόκριση.

Όσον αφορά το πρωτάθλημα, ο Απόλλωνας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι ενόψει της συνέχειας, μετά την ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό. Με τις διαφορές από κάποιες προπορευόμενες ομάδες να αυξάνονται, το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό όσον αφορά την προσπάθεια για διάκριση στον φετινό μαραθώνιο.

Το θέμα δεν είναι μόνο η απόσταση από την κορυφή, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες που υπερτερούν βαθμολογικά της ομάδας της Λεμεσού. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ντέρμπι πολύ κρίσιμο για την ομάδα του Αυγουστή, η οποία καλείται να επανέλθει άμεσα στον δρόμο των επιτυχιών.

Είπαμε, όμως, σήμερα ο Απόλλωνας καλείται να κάνει το καθήκον του και να μετά να επικεντρωθεί σε αυτό το παιχνίδι.