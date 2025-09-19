Οι ημερομηνίες για τα τέσσερα σίγουρα ντέρμπι «αιωνίων»

Με την ανακοίνωση του προγράμματος της Stoiximan GBL, έγιναν γνωστές και οι ημερομηνίες των τεσσάρων... σίγουρων ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό για τη σεζόν 2025-2026.

Η πρώτη «μονομαχία» θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ στις 12 Οκτωβρίου, για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, σηματοδοτώντας και το πρώτο μεγάλο clash της χρονιάς ανάμεσα στους δύο «αιώνιους».

Ακολουθεί η ευρωπαϊκή αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ στις 2 Ιανουαρίου 2026, στο φινάλε του πρώτου γύρου της EuroLeague, ενώ το δεύτερο μεταξύ τους ματς στη διοργάνωση θα γίνει στις 6 Μαρτίου στο ΣΕΦ.

Όσον αφορά τη ρεβάνς στο πλαίσιο της ελληνικής λίγκας, αυτή θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, μέσα στο τριήμερο 28-30 Μαρτίου.

Πέρα από τα τέσσερα σίγουρα παιχνίδια, το πιο πιθανό είναι να υπάρξει και πέμπτο ντέρμπι στο ενδιάμεσο διάστημα, εφόσον οι δύο ομάδες συναντηθούν και στο Κύπελλο Ελλάδας τον Φεβρουάριο.

