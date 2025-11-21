Καλύτερη η κατάσταση αλλά μακρύς ο δρόμος

Μειωμένες κατά πέντε είναι οι υποθέσεις που «ταλαιπωρούν» την Ανόρθωση στο οικονομικό μέτωπο και της βάζουν συνεχώς τη θηλιά στον λαιμό. Από τις 41, που υπήρχαν πριν λίγο διάστημα, είναι τώρα στις 34. Επίσης άλλες 11 υποθέσεις, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, έτυχαν μερικής εξόφλησης. Ωστόσο ο δρόμος για την εξυγίανση είναι πολύ μακρύς αφού απομένουν πολλές ακόμη και επιβάλλεται να μπαίνει ρευστό καθημερινά.

Συνολικά όλες αυτές οι υποθέσεις ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια. Η διοίκηση Κυριάκου Πραστίτη απευθύνει ξανά κάλεσμα στον κόσμο αφού βλέπει πως ο ρυθμός εισφορών έχει πέσει αισθητά.

Όσον αφορά το αγωνιστικό μέτωπο, η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με την Ένωση στο «Τάσος Μάρκου» συνεχίζεται με ένα ερωτηματικό. Πρόκειται για τον Κωστάκη Αρτυματά, η συμμετοχή του οποίου θα ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή.