Η μέρα των απολύσεων στην Premier, τέλος και ο Σαζ από την Πάλας

Έπειτα από μόλις 16 παιχνίδια στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας, ο Πιέρ Σαζ απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία των «αετών».

Ο 47χρονος προπονητής ενημερώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης για το αναμενόμενο φινάλε της συνεργασίας του με τους Λονδρέζους, αφήνοντας το κλαμπ στην τελευταία θέση της Premier League.

Το 3-1 από τη Λίβερπουλ στο Selhurst Park σήμανε την 5η ήττα σε 8 ματς και ήταν το κύκνειο άσμα του Πιέρ Σαζ, με τον Τόμας Φρανκ να φιγουράρει ήδη ως πρώτο φαβορί για να τον αντικαταστήσει.