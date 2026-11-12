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Η μέρα των απολύσεων στην Premier, τέλος και ο Σαζ από την Πάλας

ΓΗΠΕΔΟ

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Λίγες ώρες μετά το φινάλε της θητείας του Μάικλ Κάρικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, απολύθηκε και ο Πιέρ Σαζ από την Κρίσταλ Πάλας.

Έπειτα από μόλις 16 παιχνίδια στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας, ο Πιέρ Σαζ απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία των «αετών».

Ο 47χρονος προπονητής ενημερώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης για το αναμενόμενο φινάλε της συνεργασίας του με τους Λονδρέζους, αφήνοντας το κλαμπ στην τελευταία θέση της Premier League.

Το 3-1 από τη Λίβερπουλ στο Selhurst Park σήμανε την 5η ήττα σε 8 ματς και ήταν το κύκνειο άσμα του Πιέρ Σαζ, με τον Τόμας Φρανκ να φιγουράρει ήδη ως πρώτο φαβορί για να τον αντικαταστήσει.

 

 

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