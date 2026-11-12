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Από... σπόντα όμως θετικότατος o Mαγιέσκι

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Ο Ράντοσλαβ Μαγιέσκι έχει αγωνιστεί και στα 19 παιχνίδια της Πάφος FC.

Οι τραυματισμοί των Τζέι Γκόρτερ και Χαράλαμπου Κυριακίδη στην προετοιμασία ανάγκασαν τους ιθύνοντες της Πάφος FC να τρέξουν για να βρουν όχι μόνο πρωτοκλασάτο τερματοφύλακα αλλά και αναπληρωματικό.

 Και η επιλογή τους για τη σημαντική αυτή θέση ήταν ο Ράντοσλαβ Μαγιέσκι, ως δανεικός από τη Μονακό. Η παρουσία του κάτω από τα δοκάρια είναι θετικότατη, παρ' όλο που, τόσο εντός όσο και εκτός των τειχών, η παφιακή ομάδα δέχθηκε αρκετά γκολ. Όμως, σε κάποια ματς, ακόμη και σε ήττα ήταν εκπληκτικός.

Δεν έχασε ούτε λεπτό, αγωνιζόμενος και στα 19 παιχνίδια στην τρέχουσα περίοδο. Και όπως πάει, πολύ δύσκολα θα βγει από την ενδεκάδα για να παίξει ο Μιχάλης Παπαστυλιανού ή ο Πέτρος Πέτρου είτε κάποιος από τους άλλους, όταν επιστρέψουν.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

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