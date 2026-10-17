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Euroleague: Στα «σκαριά» η επέκταση 24 ομάδων - Στα φαβορί για μόνιμη θέση ο ΠΑΟΚ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Από τη στιγμή που η EuroLeague και το NBA δεν κατέληξαν σε συμφωνία, ο σχεδιασμός για την επέκταση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης συνεχίζεται κανονικά όπως είχε προβλεφθεί, από την επόμενη κιόλας αγωνιστική περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, o ΠΑΟΚ, η Βαλένθια, η Dubai BC και η Παρί εμφανίζονται πλέον ως οι βασικοί υποψήφιοι για να εξασφαλίσουν τις πρώτες μόνιμες άδειες στην EuroLeague.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BasketNews, οι οποίες επιβεβαιώνουν αρχικό δημοσίευμα του ισπανικού μέσου Encestando, οι πρώτες επίσημες αποφάσεις για την είσοδο των νέων ομάδων ενδέχεται να παρθούν ακόμη και εντός του Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου του 2026. Η όλη διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί σε τρεις φάσεις. Η πρώτη είναι προγραμματισμένη για τα τέλη του 2026, η δεύτερη για τις αρχές του 2027, ενώ η τελική φάση θα ολοκληρωθεί πλησιάζοντας προς το καλοκαίρι.

Το οικονομικό αντίτιμο των αδειών και το πλάνο των 24 ομάδων

Το οικονομικό αντίτιμο για την εξασφάλιση μιας μόνιμης άδειας franchise αναμένεται να ξεκινά από τα 50 εκατομμύρια ευρώ ανά σύλλογο. Ωστόσο, το τελικό ποσό θα καθορίζεται εν τέλει από μια σειρά διαπραγματεύσεων μεταξύ του συλλόγου και της διοργάνωσης, κάτι που σημαίνει ότι κάθε ομάδα ενδέχεται να αντιμετωπίσει διαφορετικό κόστος εξαγοράς.

Η EuroLeague έχει ήδη στα χέρια της 15 αιτήσεις από διαφορετικές ευρωπαϊκές ομάδες, η συνολική αξία των οποίων αγγίζει το 1.2 δισεκατομμύριο ευρώ.

Υπενθυμίζουμε πως το μακροπρόθεσμο πλάνο της EuroLeague προβλέπει την αύξηση των ομάδων σε 24, με διαθέσιμες έως και οκτώ νέες θέσεις franchise. Σε περίπτωση που παραχωρηθούν τελικά και οι οκτώ, οι 21 από τις 24 ομάδες που θα συμμετέχουν θα είναι μόνιμα μέλη.

athletiko.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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