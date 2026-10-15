Ζημιά με Λαουτάρο, τον χάνει μέχρι τα τέλη Νοέμβρη η Ίντερ!

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες προκαλεί τεράστιο πονοκέφαλο στον Κρίστιαν Κίβου, αφού θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα!

Ο Αργεντινός αρχηγός της Ίντερ ταλαιπωρείται από μυϊκό πρόβλημα στο αριστερό πόδι και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία που θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την επόμενη διακοπή των πρωταθλημάτων, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου.

Ο διεθνής φορ οριακά θα προλάβει είτε την αναμέτρηση με την Αταλάντα στην επανέναρξη της Serie A, στις 22/11, είτε θα επιστρέψει απέναντι στη Στουτγκάρδη για το Champions Legue, στις 25/11.

Μέχρι τότε, δεδομένα θα λείψει από τα εξής ματς:

17/10 Μπολόνια - Ίντερ

21/10 Ίντερ - Σαχτάρ Ντόνετσκ

25/10 Ίντερ - Φιορεντίνα

28/10 Βενέτσια - Ίντερ

31/10 Μίλαν - Ίντερ

03/11 Φέγενορντ - Ίντερ

08/11 Ίντερ Κόμο

sport-fm.gr