Ο Ινφαντίνο ζήτησε συγγνώμη για το σχέδιο του Μουντιάλ, αλλά οι αντιδράσεις παραμένουν
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Τζιάνι Ινφαντίνο ζήτησε συγγνώμη από το Συμβούλιο της FIFA για το σχέδιό του σχετικά με το Μουντιάλ, ωστόσο οι αντιδράσεις παραμένουν.
Σε απολογία ενώπιον του Συμβουλίου της FIFA προχώρησε ο Τζιάνι Ινφαντίνο, στη διάρκεια τρίωρης συνεδρίασης στη Ζυρίχη, σχετικά με το σχέδιό του για την εμπορική αξιοποίηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας εξέφρασε τη λύπη του επειδή δεν είχε ενημερώσει εγκαίρως τα μέλη του Συμβουλίου για τις προθέσεις του. Ωστόσο, η συγγνώμη του δεν φαίνεται να ήταν αρκετή για να κατευνάσει τις αντιδράσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πλευρά.
Μεταξύ εκείνων που εξακολουθούν να ζητούν την παραίτησή του βρίσκεται και η πρόεδρος της αγγλικής ομοσπονδίας, Ντέμπι Χιούιτ, με τη δυσαρέσκεια να παραμένει παρά την προσπάθεια του Ινφαντίνο να εκτονώσει την κατάσταση.
sport-fm.gr