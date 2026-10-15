Ο Ινφαντίνο ζήτησε συγγνώμη για το σχέδιο του Μουντιάλ, αλλά οι αντιδράσεις παραμένουν

Σε απολογία ενώπιον του Συμβουλίου της FIFA προχώρησε ο Τζιάνι Ινφαντίνο, στη διάρκεια τρίωρης συνεδρίασης στη Ζυρίχη, σχετικά με το σχέδιό του για την εμπορική αξιοποίηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας εξέφρασε τη λύπη του επειδή δεν είχε ενημερώσει εγκαίρως τα μέλη του Συμβουλίου για τις προθέσεις του. Ωστόσο, η συγγνώμη του δεν φαίνεται να ήταν αρκετή για να κατευνάσει τις αντιδράσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πλευρά.

Μεταξύ εκείνων που εξακολουθούν να ζητούν την παραίτησή του βρίσκεται και η πρόεδρος της αγγλικής ομοσπονδίας, Ντέμπι Χιούιτ, με τη δυσαρέσκεια να παραμένει παρά την προσπάθεια του Ινφαντίνο να εκτονώσει την κατάσταση.

sport-fm.gr