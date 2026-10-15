Άκυρο το έβδομο του Ντιονί, αλλά μέτρησε το πρώτο του Μοντνόρ!

Μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα με την Τσέλιε στη Σλοβενία η Ομόνοια βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ του Ντιονί, το οποίο θα ήταν το έβδομο του με το τριφύλλι στο στήθος (και πέμπτο στην Ευρώπη!) ακυρώθηκε μέσω VAR, καθώς φάνηκε ότι κατά το κλέψιμο της μπάλας από τον αντίπαλο τερματοφύλακα χρησιμοποίησε το χέρι.

Ωστόσο, λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στο 17ο λεπτό, οι πράσινοι, που ήταν ανώτεροι, εξαργύρωσαν την υπεροχή τους, με το πρώτο γκολ του Μοντνόρ! Ο εξτρέμ από το Σουρινάμ μετά από εξαιρετική μπαλιά του Εβάντρο βγήκε τετ-α-τετ με τον Λέμπαν και τον πλάσαρε εύστοχα για το 1-0.

Σημειώνεται πως το γκολ με το οποίο ο Μοντνόρ άνοιξε λογαριασμό με το τριφύλλι ήταν το τρίτο του συνολικά στις διοργανώσεις της UEFΑ, μετά τα δύο που πέτυχε με τον Άρη, απέναντι σε ΜΠΑΤΕ (2023/24, προκριματικά Champions League) και Ακαντέμια Πούσκας 2025/26, προκριματικά Conference League).