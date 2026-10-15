Η ενδεκάδα της Πάφου στο Μπέργκαμο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ποιους επέλεξε στο αρχικό του σχήμα ο Σα Πίντο
Να μπει με το δεξί στο Conference League στοχεύει η Πάφος η οποία έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα της Αταλάντα για την 1η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Ο προπονητής της παφιακής ομάδας Ρικάρντο Σα Πίντο προχώρησε σε μία αλλαγή στην ενδεκάδα του εν συγκρίσει με όσους είχε επιλέξει στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος με την Ανόρθωση, καθώς εκτός έμεινε ο Ζαγκ και τη θέση του πήρε ο Μπρούνο.
Η ενδεκάδα της Πάφου:
Mαγιέσκι, Ιωάννου, Νταβίντ Λουίζ, Μαέ, Μπρούνο, Κίνα, Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Μπιέλ, Λέλε