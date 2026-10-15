Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της Σίτι: Η ημερομηνία της εκδίκασης της έφεσης και η ανακοίνωση

Η δικαστική υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι για τις φερόμενες οικονομικές παρατυπίες ενδέχεται να παρουσιάσει νέα εξέλιξη στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Κόγκαν, πρόεδρο του ανεξάρτητου διοικητικού οργάνου του αγγλικού ποδοσφαίρου, η εκδίκαση της έφεσης του συλλόγου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από τα μέσα έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Η ομάδα του Μάντσεστερ κατηγορείται για 114 παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, οι οποίες φέρονται να σημειώθηκαν από το 2009 έως το 2018. Οι «πολίτες» απορρίπτουν τις κατηγορίες και επιμένουν ότι θα υπερασπιστούν τη θέση τους ενώπιον της ανεξάρτητης επιτροπής που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα «The Times», ο Ντέιβιντ Κόγκαν εξήγησε ότι η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει περίπου 12 εβδομάδες. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η εξέλιξή της εξαρτάται από την ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League, η οποία αποτελείται από τρεις συνταξιούχους δικηγόρους, και όχι απευθείας από τον οργανισμό που ο ίδιος διοικεί.

Στόχος της αγγλικής λίγκας είναι να έχει διευθετηθεί η υπόθεση πριν από το τέλος της σεζόν, αν και το τελικό χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί από την πορεία της διαδικασίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το βρετανικό μέσο, οι κανονισμοί προβλέπουν περίοδο 12 εβδομάδων για την εκδίκαση της έφεσης, η οποία ολοκληρώνεται στις 18 Δεκεμβρίου. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της ακόμη 30 ημέρες για να εκδώσει την απόφασή της, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα τηρηθούν οι συγκεκριμένες προθεσμίες.

Ο Κόγκαν αναφέρθηκε επίσης στην πεποίθηση της Μάντσεστερ Σίτι ότι διαθέτει ισχυρά επιχειρήματα για να ανατρέψει τις κατηγορίες. Τόνισε, πάντως, ότι είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί αν η υπερασπιστική γραμμή του συλλόγου θα αποδώσει, παραπέμποντας στις αρχές της επόμενης χρονιάς για περισσότερες εξελίξεις.

Tο μέλλον που φαντάζει... αβέβαιο

Η έκδοση της απόφασης για την έφεση δεν θα σημαίνει απαραίτητα και το τέλος της υπόθεσης. Τυχόν κυρώσεις σε βάρος της Μάντσεστερ Σίτι θα εξεταστούν σε μεταγενέστερη ακροαματική διαδικασία, η απόφαση της οποίας θα μπορεί επίσης να προσβληθεί με έφεση από τον αγγλικό σύλλογο.

Παράλληλα, το ανεξάρτητο ρυθμιστικό όργανο θα μπορούσε να εξετάσει τη λήψη μέτρων σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων που συνδέονται με την ιδιοκτησία ή τη διοίκηση της ομάδας. Έτσι, παρότι οι επόμενοι μήνες αναμένεται να είναι καθοριστικοί για την πορεία της υπόθεσης, η τελική έκβαση ενδέχεται να καθυστερήσει πέρα από την αρχική απόφαση.

Την ίδια ώρα, η Μάντσεστερ Σίτι εξακολουθεί να υπερασπίζεται την αθωότητά της σε μία από τις σημαντικότερες οικονομικές υποθέσεις που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Premier League.

athletiko.gr