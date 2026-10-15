Εξωφρενικό: Η φανέλα της Μπαρτσελόνα για το clásico θα κοστίζει από 499 ευρώ

Ο Αμερικανός μουσικός και καλλιτέχνης Τάιλερ δε κριέιτορ θα είναι το πρόσωπο της φανέλας της Μπαρτσελόνα για το Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (25/10, 22:00) στο «Καμπ Νόου».

Το λογότυπο της GOLF WANG (GOLF), του fashion brand που ίδρυσε ο Αμερικανός καλλιτέχνης, θα κοσμεί το στήθος της εμφάνισης των «μπλαουγκράνα». Η φανέλα θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη στα επίσημα καταστήματα του συλλόγου, με την τιμή της να ανέρχεται στα 499,99 ευρώ!

Ο Tάιλερ δε κριέιτορ γίνεται έτσι ο επόμενος καλλιτέχνης που θα εμφανιστεί στη φανέλα της Μπαρτσελόνα, μετά τους Ολίβια Ροντρίγκο, Εντ Σίραν, Τράβις Σκοτ, Coldplay, Καρολ Τζι, Rolling Stones, Ροσαλία και Ντρέικ. Το ντεμπούτο της νέας εμφάνισης δεν θα γίνει, πάντως, στο ανδρικό Clasico, αλλά στην αναμέτρηση της oμάδας γυναικών με τη Γρανάδα για τη Liga F, το Σάββατο (24/10).

Για πρώτη φορά στο πλαίσιο της συνεργασίας του συλλόγου με το Spotify για την αλλαγή του λογοτύπου στη φανέλα, ο ίδιος ο καλλιτέχνης αναλαμβάνει τη δημιουργική επιμέλεια της σχετικής γραφιστικής και οπτικοακουστικής καμπάνιας.

«Ο Τάιλερ δε Κριέιτορ είναι ένας καταξιωμένος Αμερικανός καλλιτέχνης, παραγωγός και σχεδιαστής, που συνδυάζει το χιπ χοπ με την R&B, τη σόουλ, τη φανκ και πειραματικούς ήχους, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα προσωπική και ξεχωριστή αισθητική.

Η μουσική του έχει εξελιχθεί με την πάροδο των χρόνων, περνώντας από τη ραπ σε έναν πιο μελωδικό και σύνθετο ήχο. Ανάμεσα στα τραγούδια του με τις περισσότερες ακροάσεις στο Spotify βρίσκεται το “See You Again”, το οποίο έχει ξεπεράσει τις 3 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές», ανέφερε η Μπαρτσελόνα σε ανακοίνωσή της.

athletiko.gr