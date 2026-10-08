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Έτοιμη για τον νέο μαραθώνιο η Ομόνοια - Αποστολή χωρίς Οντουμπάντζο

ΓΗΠΕΔΟ

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Έτοιμη να μπει ξανά στη μάχη η ομάδα της πρωτεύουσας

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (09/10, 19:00) εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην Καρμιώτισσα για τη 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Μπεργκ είναι στην ευχάριστη θέση να έχει γεμάτο το οπλοστάσιο του, καθώς οι διεθνείς επέστρεψαν υγιείς. Μοναδικός απόντας ο Άιτινγικ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν έχει εγγραφεί. Ο Νορβηγός έχει στη διάθεση του τον νεοαποκτηθέντα Βίκτωρος, ενώ για λόγους τακτικής έμεινε ο Οντουμπάντζο.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Καμίνσκι, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Μοντνόρ, Ακιντόλα, Κακουλλής, Εβάντρο, Μάριτς, Τανάσε, Μπράουερς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Σάτκα, Βίκτωρος, Ανδρέου, Νεγκό, Χρίστου, Νεοφύτου, Ντουβέρν, Ντιόνι.

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