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Ο Τότι «είπε όχι» σε Τζένοα και Κόμο

ΓΗΠΕΔΟ

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«Τελικά, το συμπέρασμα ήταν πάντα το ίδιο, μια ερώτηση που έκανα στον εαυτό μου: είναι δυνατόν να παίξω για μια ομάδα εκτός από την Ρόμα;»

Ο «ζωντανός θρύλος» της Ρόμα, Φραντσέσκο Τότι, ολοκλήρωσε την καριέρα του στα 41 του χρόνια το 2017. Φορώντας την φανέλα των «τζιαλορόσι» για 24 χρόνια, έπαιξε σε 787 αγώνες και σκόραρε 307 γκολ. Ο νικητής της Serie A το 2001 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006 με την Ιταλία, έγραψε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Πέρα από αυτό. Αποσύρεσαι και όλα μπορούν να συμβούν. Και μετά, πρέπει να πεις την ιστορία». Σε αυτήν, αφηγείται προσφορές από την Τζένοα και την Κόμο που απέρριψε στα 48 του:

«Είπα όχι στη Serie A. Είπα όχι στη Τζένοα. Είπα όχι στην Κόμο. Ήμουν 48. Οι ομάδες επικοινώνησαν μαζί μου, με έκαναν να διστάζω. Με ανησύχησαν. Τελικά, το συμπέρασμα ήταν πάντα το ίδιο, μια ερώτηση που έκανα στον εαυτό μου: είναι δυνατόν να παίξω για μια ομάδα εκτός από την Ρόμα; Ήμουν 48, αλλά η ηλικία τελικά δεν μετρά. Σίγουρα γίνεσαι πιο αργός, αλλά το πόδι σου δεν γερνά και όλοι συμφωνούν: δεν χρειάζεται Botox. Η Ρόμα ήταν το βασικό κριτήριο. Όχι το πρόβλημα, και δεν θα υπάρξει ποτέ. Η αθλητική προδοσία δεν έχει όριο ηλικίας, είτε είσαι 18 είτε 48 ετών» .

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