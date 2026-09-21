«Το VAR εξετάζει την αποβολή και μετά την επανέναρξη του αγώνα»

Μέσω ανακοίνωσής της η Επιτροπή Διαιτησίας αναφέρεται στο θέμα της αποβολής του Καφού στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΛ.

Ανάμεσα σε άλλα, τονίζεται πως το VAR καλύπτεται σε ότι έχει να κάνει με εξέταση φάσης που επισύρει αποβολή ποδοσφαιριστή ακόμα και μετά την επανέναρξη του εν λόγω παιχνιδιού.

Αναλυτικά το συγκεκριμένο απόσπασμα:

Προς αποφυγή οποιασδήποτε λανθασμένης εντύπωσης, διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το VAR Protocol, σε περιπτώσεις πιθανής παράβασης που επισύρει αποβολή, όπως περιστατικό φτυσίματος, ο VAR δύναται να εξετάσει το περιστατικό και να εισηγηθεί On-Field Review (OFR) ακόμη και μετά την επανέναρξη του αγώνα. Ως εκ τούτου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε και το γεγονός ότι το παιχνίδι είχε επαναρχίσει δεν αποτέλεσαν αντικείμενο των διαπιστώσεων της έρευνας.