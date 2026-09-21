Επιτροπή Διαιτησίας για το VAR στο ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ: «Θα προχωρήσουμε σε ανάλογες κυρώσεις»

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση του περιστατικού που προέκυψε κατά τη διάρκεια του αγώνα ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ της 6ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, αναφορικά με τη διαδικασία λειτουργίας του VAR.

Η διερεύνηση είχε ανατεθεί στην Επιτροπή Διαιτησίας, υπό τον πρόεδρο της Αντόνιο Νταμάτο, η οποία ολοκλήρωσε την εξέταση της υπόθεσης και υπέβαλε το σχετικό πόρισμα στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας.

Πόρισμα Επιτροπής Διαιτησίας

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η Επιτροπή Διαιτησίας εξέτασε όλο το διαθέσιμο υλικό, περιλαμβανομένου οπτικοακουστικού υλικού και των σχετικών αναφορών, και αξιολόγησε τη διαδικασία στη βάση του ισχύοντος VAR Protocol και των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών της FIFA και της IFAB.

Από τη διερεύνηση προέκυψαν συγκεκριμένες διαπιστώσεις ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και, ειδικότερα, ως προς τον τρόπο με τον οποίο το περιστατικό περιήλθε στην προσοχή της ομάδας VAR και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία ελέγχου.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε λανθασμένης εντύπωσης, διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το VAR Protocol, σε περιπτώσεις πιθανής παράβασης που επισύρει αποβολή, όπως περιστατικό φτυσίματος, ο VAR δύναται να εξετάσει το περιστατικό και να εισηγηθεί On-Field Review (OFR) ακόμη και μετά την επανέναρξη του αγώνα. Ως εκ τούτου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε και το γεγονός ότι το παιχνίδι είχε επαναρχίσει δεν αποτέλεσαν αντικείμενο των διαπιστώσεων της έρευνας.

Με βάση τα ευρήματα και τα συμπεράσματα του πορίσματος, η Επιτροπή Διαιτησίας, ως το αρμόδιο όργανο, θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες, περιλαμβανομένης της επιβολής των ανάλογων κυρώσεων όπου αυτές προκύπτουν από τα ευρήματα της διερεύνησης. Παράλληλα, θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα σε επίπεδο διαδικασιών και λειτουργίας του VAR, με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και την αποφυγή επανάληψης ανάλογων περιστατικών.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η διερεύνηση δεν αφορούσε την ορθότητα της τελικής αγωνιστικής απόφασης που λήφθηκε από τον διαιτητή μετά το On-Field Review. Σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού (Laws of the Game), το φτύσιμο εναντίον οποιουδήποτε προσώπου αποτελεί παράβαση που τιμωρείται με αποβολή.