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Όσμαν: «Στον ΠΑΟΚ έχω την ευκαιρία να είμαι ηγέτης»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μιλώντας στα σερβικά ΜΜΕ ο Τσέντι Όσμαν αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ επισημαίνοντας και το γεγονός ότι πλέον στον Δικέφαλο του Βορρά μπορεί να είναι ο ηγέτης της ομάδας.

«Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι. Δεν ήταν εύκολο, αλλά μίλησα με τον προπονητή Τρινκιέρι, μίλησα με τον πρόεδρο και έδειξαν πραγματικά μια μεγάλη, μεγάλη επιθυμία για μένα και ότι με θέλουν σε αυτόν τον σύλλογο. Ο μεγαλύτερος στόχος τους είναι να βρεθούν στην Ευρωλίγκα, οπότε αυτό με προσέλκυσε πολύ», ανέφερε και συνέχισε:

«Συγκεκριμένα, έχω πολλή ελευθερία και έχω την ευκαιρία να είμαι ηγέτης στην ομάδα. Αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για μένα. Έδειξαν μεγάλη επιθυμία, οπότε αυτό επηρέασε πολύ και την απόφασή μου».

Για του στόχους στην εφετινή σεζόν με τον ΠΑΟΚ:

«Νομίζω ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε γι' αυτό. Φυσικά, ο στόχος μας είναι η νίκη, αλλά προχωράμε παιχνίδι με παιχνίδι. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας», τόνισε και πρόσθεσε για την τελευταία φάση του αγώνα με την Παρτίζαν και την πάσα του Καλάθη.

«Του είπα κι εγώ ότι έχει τρελαθεί. Δηλαδή, να βλέπεις τον Μάρκους, ότι είναι τόσο μόνος στη γωνία... Πραγματικά, δεν μπορεί κάθε πλέι μέικερ να το κάνει αυτό».

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

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