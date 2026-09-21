Η Γενική Συνέλευση της ΑΕΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Καλείστε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου μας που θα γίνει την Τετάρτη 23/09/2026 και ώρα 7:00μ.μ στον Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας, Λεωφ. Φανερωμένης 62, Λάρνακα.

Πρόγραμμα Εργασιών

ΜΕΡΟΣ Α’

1. Κήρυξη της έναρξης των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της περιόδου και οικονομική ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31/12/25

ΜΕΡΟΣ Β’

1. Συζήτηση πάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις και έγκριση τους.

2. Υποβολή θεμάτων και εισηγήσεων για χειρισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο

3. Έγκριση προϋπολογισμού του Σωματείου

4. Έγκριση ανανέωσης εντολής Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συμμετέχουν όλα τα Μέλη που έχουν εξοφλημένες τις Συνδρομές τους μέχρι και τον μήνα Ιούλιο, 2026.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ