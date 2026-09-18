Ο Φουρνιέ πήρε τον Ολυμπιακό στους ώμους του και τον έστειλε στον τελικό του Super Cup

Ολοταχώς για το πρώτο ευρωπαϊκό νταμπλ της ιστορίας του οδεύει ο Ολυμπιακός!

Το βράδυ της Παρασκευής (18/09) οι ερυθρόλευκοι έδωσαν μια τεράστια μάχη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην «Etihad Arena» του Άμπου Ντάμπι, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να επιστρέφουν από το -11 και να πραγματοποιούν μια τεράστια ανατροπή στην τελευταία περίοδο, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον τελικό του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας με το τελικό 92-90!

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, προτού ο Εβάν Φουρνιέ βγει μπροστά στο τελευταίο δεκάλεπτο και με ηγετική παρουσία σε όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ, οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε μια σπουδαία νίκη μετά από ματς-θρίλερ!

Ο Γάλλος σταρ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 19 πόντους, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα, με τους Τζόσεφ (10π., 3ασ.) και Μοντέρο (13π., 3ασ.) να δίνουν πολύτιμες και κομβικότατες λύσεις στο τελευταίο μέρος του αγώνα. Κορυφαίος όλων, πάντως, ήταν ο Ντόντα Χολ με 12 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ. Χαμηλά έμειναν οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ με 9 και 7 πόντους αντίστοιχα. Για τη Φενέρ, ξεχώρισαν οι Σιλντς και Κι με 18 και 17 πόντους ο κάθε ένας.

Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον αυριανό τελικό της διοργάνωσης (19/09, 20:00), ο οποίος και θα προκύψει από τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Dubai BC.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-45, 69-78, 92-90.

sport-fm.gr