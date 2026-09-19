Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ένα franchise κοστίζει 50 εκατομμύρια ευρώ στην EuroLeague»

Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, μίλησε στην Mozzart για το νέο σχέδιο της EuroLeague και αποκάλυψε το ποσό κοστίζει για μία ομάδα ώστε να γίνει franchise στη Λίγκα.

Αναλυτικά:

“Είναι ένα πραγματικά μεγάλο πρότζεκτ που ξεκίνησε η EuroLeague. Δεν το είχαμε σχεδιάσει να συμβεί φέτος, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι μας έδωσαν μια ευκαιρία, νομίζω ότι δεν πρέπει να τη χάσουμε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολλά τα χρήματα για ένα franchise , δηλαδή 50 εκατομμύρια ευρώ, είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο χρηματικό ποσό επιπλέον του προϋπολογισμού, που δεν είναι τόσο μικρό. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε τόσα χρήματα για να αγοράσουμε ένα franchise, αλλά μπορώ να πω ότι θα παλέψουμε.

Από την άλλη πλευρά μου, μπορώ να πω ότι όλα τα projects που παίζουν στην EuroLeague, αλλά δεν έχουν franchise ή μόνιμη θέση στην EuroLeague, θα έχουν μεγάλα προβλήματα, τόσο οικονομικά, όσο και αναφορικά με την εξασφάλιση μιας θέσης στην EuroLeague. Πολλοί σύλλογοι στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, έχουν πολλά χρήματα και μπορούν να εξασφαλίσουν μια θέση στην EuroLeague.

Η Παρτίζαν θα έπρεπε να είχε άδεια Α εδώ και πολύ καιρό και απλά πρέπει να παλέψουμε για να την εξασφαλίσουμε κάτι τέτοιο, γιατί ο σύλλογος απλά δεν θα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτήν στη μελλοντική μόνιμη θέση στην EuroLeague”.