Ελ Μαέστρο: «Κακοί στο δεύτερο ημίχρονο, η θέληση δεν είναι αρκετή»

Βαρύ το κλίμα στην Ανόρθωση μετά την ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα, καθώς ο Ελ Μαέστρο παρουσιάστηκε φανερά απογοητευμένος.

Αναλυτικά: «Το πρώτο ημίχρονο ήταν όπως το σχεδιάσαμε. Η Νέα Σαλαμίνα αμύνθηκε, προσπάθησε να παίξει με μακρινές μπαλιές. Δικαιούμασταν να προηγηθούμε. Στο δεύτερο ήμασταν πάρα πολύ κακοί. Ούτε ψυχολογικά δείξαμε πως μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Η θέληση δεν είναι αρκετή, χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια».