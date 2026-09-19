Απόλλων - ΑΠΟΕΛ: Χορταστική μοιρασιά, αλλά... «Χ»αμένη ευκαιρία

Ήθελαν και οι δύο τη νίκη, αλλά τελικά μοιράστηκαν από έναν βαθμό σε ένα χορταστικό από πλευράς γκολ παιχνίδι, αλλά χωρίς πολλές ευκαιρίες! Ο λόγος για τον Απόλλων και τον ΑΠΟΕΛ, που έμειναν στο 2-2 στο «Αλφαμέγα», με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να επιστρέψουν στον δρόμο των επιτυχιών. Προφανώς, περισσότερο ικανοποιημένος από τον βαθμό της ισοπαλίας είναι ο ΑΠΟΕΛ που έφυγε με βαθμολογικό κέρδος από ένα γήπεδο που δεν κέρδισε μέχρι τώρα. Ο Απόλλωνας βρίσκεται στην 4η θέση με έξι βαθμούς, ενώ ο ΑΠΟΕΛ στην 8η με τέσσερις.

Α’ μέρος

Ο Απόλλωνας μπήκε καλύτερα και προηγήθηκε στο 6' με τον Ροντρίγκεζ. Από το 10' και μετά ο ΑΠΟΕΛ ανέβηκε, ισορρόπησε και ισοφάρισε στο 13' με ωραίο σουτ του Σταφυλίδη. Στη συνέχεια, ο ρυθμός είχε εκατέρωθεν φάσεις με τους Ασουνσάο (22'), Βέισμπεκ (26') και Βρόντη (33'). Στο φινάλε ο Απόλλωνας ανέβηκε ξανά, έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Ροντρίγκεζ στο 40' και πήρε εκ νέου προβάδισμα (2-1) στο 43' μετά από προσπάθεια του Εσκρίτσε και αυτογκόλ του Λαΐφη.

Β’ μέρος

Ποιο απαιτητικός ήταν στο δεύτερο ημίχρονο ο ΑΠΟΕΛ, με τον Απόλλωνα να προσπαθεί να κτυπήσει περισσότερο στην κόντρα επίθεση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι γαλαζοκίτρινοι να κερδίσουν πέναλτι στο 59’, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Πεδρόσο (2-2). Το παιχνίδι κυλούσε χωρίς μεγάλες ευκαιρίες, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν προϋποθέσεις και να προσπαθούν για το νικητήριο γκολ, το οποίο ωστόσο δεν ήρθε ποτέ. Έτσι Απόλλων και ΑΠΟΕΛ δεν κατάφεραν να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα παίρνοντας τελικά από έναν βαθμό.

Η εξέλιξη του αγώνα...

Τέλος της αναμέτρησης (2-2).

86' Σουτ από τον Μπαράκ εκτός περιοχής, η μπάλα έξω.

61' Εύστοχος εκτελεστής ο Πεδρόσο!

59' Πέναλτι για τον ΑΠΟΕΛ,. Ο Πεδρόσο βρίσκει πρώτος την μπάλα και ο Κουν έχει επαφή μαζί του. Ο Φελλάς σφυρίζει πέναλτι και επιβεβαιώνεται η παράβαση από το VAR.

54΄' Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε φάουλ σε πολύ καλό σημείο, αλλά το σουτ του Μπακασέτα που ανέλαβε την εκτέλεσή του κατέληξε στο τείχος.

Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος.

-Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

43' ΓΚΟΛ, 2-1 για τον Απόλλωνα! Ο Εσκρίτσε προσπαθεί να δώσει πάσα στον Ροντρίγκεζ εντός περιοχής, η μπάλα βρίσκει στον Λαΐφη και καταλήγει στα δίχτυα. Εκ νέου προβάδισμα για τον Απόλλωνα.

40' Τεράστια ευκαιρία για τον Απόλλωνα! Μετά από ωραία πάσα του Ασουνσάσο, ο Ροντρίγκεζ βρέθηκε μόνος απέναντι από τον Μπέλετς, έκανε το σουτ, αλλά ο τελευταίος είπε «όχι» στον άσο του Απόλλωνα.

33' Φοβερό σουτ του Βρόντη από μακριά, ο Κουν έστειλε την μπάλα άουτ.

26' Σουτ του Βέισμπεκ η μπάλα έξω.

22' Εκτέλεση φάουλ από τον Ασοουνσάο, η μπάλα μόλις έξω!

13' ΓΚΟΛ 1-1, με τον Σταφυλίδη! Ο Γεωργίου δίνει πάσα πλάγια στον Ελλαδίτη άσο, ο οποίος με φοβερό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κουν. Πανέμορφο γκολ!

6' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Απόλλωνας! Εξαιρετική επιθετική προσπάθεια από τους γηπεδούχους, με τον Τόμας να δίνει πάσα εντός περιοχής στον Ροντρίγκεζ, ο οποίος με υποδειγματικό σουτ κάνει το 1-0.

Ξεκίνησε η αναμέτρηση:

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Σίηκκης, Αϊβού (69' Ασόρο), Κβίντα, Μαλεκκίδης (90+6' Μπαλογιάννης), Ασουνσάο, Κονομής, Βέισμπεκ, Ροντρίγκες, Τόμας (69'Ούγκμπο), Εσκρίτσε.

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σταφυλίδης, Αγγελόπουλος (83' Ντέγκενεκ), Λαΐφης, Σάστρε, Βρόντης (64' Μπαράκ), Ντάλσιο, Μπακασέτας (83' Πέρεζ), Μαϊόλι (46'' Τζούρισιτς), Γεωργίου (74' Λημνιός), Πεδρόσο.

ΣΚΟΡΕΡ: 6' Ροντρίγκεζ, 43' (αυτ.) Λαΐφης/13' Σταφυλίδης, 59' (π.) Πεδρόσο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κβίντα, Κονομής/Αγγελόπουλος, Σταφυλίδης, Πεδρόσο

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης