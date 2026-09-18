(BINTEO) Γιαννακόπουλος: «Ήταν γραφτό να γυρίσει ο Ομπράντοβιτς-Θα κάνω ό,τι μπορώ για να φέρω τον Γιόκιτς»

Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε στην Mozzart Sport. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε την πεποίθηση πως η ομάδα του θα είναι διεκδικήτρια της Ευρωλίγκας χαρακτηρίζοντας μεγάλο πλεονέκτημα την παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο.

Παράλληλα επανέλαβε την επιθυμία του να ντύσει στα πράσινα κάποια στιγμή τον Νίκολα Γιόκιτς, ενώ αναφέρθηκε και στις συζητήσεις που είχε παλαιότερα για πιθανή επένδυση στην Παρτίζαν. Τέλος, ξεχώρισε τους αγαπημένους του παίκτες από την πρώην Γιουγκοσλαβία που φόρεσαν το «τριφύλλι».

Αναλυτικά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για:

-τις μεγάλες προσδοκίες του Παναθηναϊκού με την επιστροφή Ομπράντοβιτς: Ήξερα κατά βάθος ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε, ότι θα επέστρεφε εδώ. Είναι θέμα μοίρας. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνέβη φέτος. Ελπίζω να έχουμε επιτυχημένα αποτελέσματα. Όμως, όπως είπα και στη συνέντευξη Τύπου, για μένα και μόνο η φετινή σεζόν αποτελεί επιτυχία. Κοιτάξτε, η ιστορία έχει δείξει ότι δεν έχει σημασία μόνο πώς χτίζεις μια ομάδα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου στο τέλος της σεζόν, η καλή υγεία, μερικές φορές η τύχη. Ναι, το να έχεις προπονητή τον Ζέλικο σού δίνει πάντα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το να έχεις μια καλή ομάδα σού δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τώρα, δεν θα ήθελα να κάνω προβλέψεις. Αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές του τροπαίου».

-τη σχέση του με την Σερβία: «Όταν σπούδαζα στο Λονδίνο, ο συγκάτοικός μου ήταν Σέρβος. Από τότε, αγάπησα τη Σερβία και έκανα πολλούς, πάρα πολλούς φίλους. Αυτό συνέβη πολύ πριν από το μπάσκετ και πολύ πριν από τον προπονητή Ζέλικο... Αγαπώ τη Σερβία, οπότε πιστεύω ότι το αίσθημα είναι αμοιβαίο. Ναι, πραγματικά το πιστεύω. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, στη Σερβία είμαι οπαδός της Παρτίζαν».

-τις φήμες παλαιότερα πως ήθελε να επενδύσει στην Παρτίζαν: «Θα σας πω τι θυμάμαι. Ήταν η εποχή του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, νομίζω. Ναι, ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, αυτός ήταν ο προπονητής τότε. Ζητώ συγγνώμη αν κάνω λάθος... Θυμάμαι ότι υπήρξε μια περίοδος που η Παρτιζάν αντιμετώπιζε τεράστιες οικονομικές δυσκολίες. Ήταν πριν από περίπου 10 ή 15 χρόνια, πιθανότατα στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Και υπήρξαν κάποιες συζητήσεις. Γίνονταν συζητήσεις για επιχειρηματικά θέματα, για επενδύσεις... Όπως σας είπα, αγαπώ τη Σερβία. Ήταν μια ιδέα που επεξεργαζόμουν. Γιατί δεν έγινε; Επειδή συνειδητοποίησα ότι δεν μπορείς απλώς να πάρεις το τμήμα μπάσκετ. Πρέπει να αναλάβεις την κολύμβηση, το πόλο... ολόκληρο τον αθλητικό σύλλογο, ολόκληρο τον οργανισμό. Και αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Λατρεύω την Παρτιζάν. Οι οπαδοί της είναι οι πιο κοντινοί σε αυτό... οι πιο κοντινοί σε αυτή την ατμόσφαιρα και σε αυτό το γήπεδο που διαθέτει ο Παναθηναϊκός. Οπότε ναι, ήταν μια ιδέα. Τι μπορεί να πετύχει η ομάδα σας φέτος; Πρέπει να είμαι 100% ειλικρινής. Δεν έχω παρακολουθήσει πραγματικά όλες τις κινήσεις που έγιναν αυτό το καλοκαίρι. Οπότε, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τους ευχηθώ τα καλύτερα. Αλλά πώς θα μπορούσα να κάνω προβλέψεις;».

-τους Σέρβους παίκτες που ξεχωρίζει από όσους πέρασαν από τον Παναθηναϊκό: «Πρέπει να είναι οπωσδήποτε Σέρβος; Μπορώ να επιλέξω κάποιον από την πρώην Γιουγκοσλαβία; Στόγιαν Βράνκοβιτς! Για πάντα, για πάντα στην καρδιά μου! Ναι!. Και Τομάσεβιτς! Ναι! Έπαιζε με το μυαλό του. Έπαιζε με το μυαλό του. Και σέβομαι τους ανθρώπους, σέβομαι τους παίκτες που χρησιμοποιούν το μυαλό τους περισσότερο από τις σωματικές τους ικανότητες».

-το ενδιαφέρον του για τον Γιόκιτς: «Κοιτάξτε, όσον αφορά εμένα, σταμάτησα να παρακολουθώ το NBA την ημέρα που ο Μάικλ Τζόρνταν σταμάτησε να ντριμπλάρει την μπάλα. Σοβαρά. Άρχισα να βλέπω ξανά λίγο NBA όταν πήγε εκεί ο Γιόκιτς. Πιστεύω ότι συγκαταλέγεται στους 10 κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών. Θα ήθελα πολύ να τον δω με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να το πετύχω. Αντιλαμβάνομαι ότι το πολιτικό σκέλος είναι δύσκολο, καθώς δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα των συλλόγων. Το θέμα είναι ότι το NBA μπορεί να μην επιτρέψει σε έναν τόσο μεγάλο αστέρα να αποχωρήσει».

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