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Φουλ για Μπραγκάνσα ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

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Φουλ για Μπραγκάνσα ο Ολυμπιακός

Δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησης του Ντάνιελ Μπραγκάνσα, έχει μπει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα.

Ο Ολυμπιακός δεδομένα βρίσκεται σε αναζήτηση ποδοσφαιριστή για την ενίσχυσή του στη μεσαία γραμμή και ένα από το ονόματα που έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες, είναι αυτό του Ντάνιελ Μπραγκάνσα.

Όπως αναφέρει η πορτογαλική «A Bola», οι «ερυθρόλευκοι» είναι αποφασισμένοι να κινηθούν για την απόκτησή του και ετοιμάζονται να καταθέσουν σύντομα πρόταση στην Σπόρτιγνκ Λισαβόνας.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, κομβικός είναι ο ρόλος του ατζέντη Ζόρζε Μέντες στην πορεία των διαπραγματεύσεων.

Ο Πορτογάλος μέσος έχει συμβόλαιο με την Σπόρτινγκ μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όμως δεν υπολογίζεται από τον Ρούι Μπόρζες για τη φετινή σεζόν και ως εκ τούτου, ο σύλλογος έχει αποφασίσει ότι μοναδική λύση είναι η πώλησή του.

Ο Μπραγκάνσα ανήκει στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας από το 2018, μετρώντας 161 συμμετοχές με τον σύλλογο, με απολογισμό 17 γκολ και 15 ασίστ και μοναδικό... διάλλειμα από τη θητεία του, τη σεζόν 2019/20, όπου δόθηκε δανεικός στην Εστορίλ.

Αγωνίζεται κυρίως στο «8», αλλά έχει την ευχέρεια να παίξει και ως καθαρό δεκάρι, πίσω από τον επιθετικό. Η χρηματιστηριακή του αξία, ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ.

athletiko.gr

 

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Ελλαδα

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