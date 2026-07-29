Οι νέες «μάχες» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στη Euroleague στη σεζόν 2026-2027

Με το πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι για τη νέα σεζόν στη Euroleague να έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου στη 16η αγωνιστική της κορυφαίας Λίγκας της γηραιάς ηπείρου, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ενημερώθηκαν για το πρόγραμμά τους.

Με 20 ομάδες και η νέα διοργάνωση, με την Μπεσίκτας ν’ αντικαθιστά την ταλαίπωρη και πολύπαθη Μονακό, με τους Πρωταθλητές Ευρώπης, Πειραιώτες, να φιλοξενούνται από την Μπασκόνια στη Βιτόρια και με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί, θα κάνει τζάμπολ η Euroleague στις 24 του Σεπτέμβρη.

«Καυτή» μέρα η 22α Οκτώβρη με τα τεράστια ντέρμπι Εφές – Μπεσίκτας και Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας, στις 12 του Νοέμβρη έρχεται η «μάχη» του Ισραήλ ανάμεσα σε Χάποελ και Μακάμπι, στις 20 του ίδιου μήνα θα συναντηθούν ξανά Ολυμπιακός και Ρεάλ μετά τον τελικό του περασμένου Μαΐου.

Το πρώτο ελληνικό clasico θα λάβει χώρα στις 11 του Δεκέμβρη για τη 16η «στροφή» της Λίγκας στις 21:15 στο Telekom Center Athens, ενώ, το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει στις 12 του Φλεβάρη του 2027, ίδια ώρα.

Η νέα σεζόν αρχίζει στις 24 του Σεπτέμβρη, η regular season ολοκληρώνεται στις 16 Απριλίου του 2027, τα play-In θα διεξαχθούν από τις 20 έως τις 23/04, τα Playoffs από τις 27/04 έως τις 12/05 και θ’ ακολουθήσει το Final-4 στις 28 και τις 30 του Μάη.

Αναλυτικά η πρεμιέρα:

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας (24/9)

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης (24/9)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν (24/9)

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (24/9)

Μπασκόνια – Ολυμπιακός (24/9)

Βιλερμπάν – Μακάμπι (24/9)

Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί (24/9)

Μπεσίκτας – Βαλένθια (25/9)

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια (25/9)

Παρτίζαν – Αρμάνι (25/9)

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