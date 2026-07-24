Χυλόπιτα από Γκουαρδιόλα

Αρνητική -όπως αναμενόταν- ήταν η απάντηση του Πεπ Γκουαρντιόλα στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας για να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας.

Όπως αναφέρει η έγκυρη Gazzetta Dello Sport ο Ισπανός, αφού ευχαρίστησε για την πρόταση, εξήγησε ότι έχει σκοπό να μείνει εκτός πάγκων για έναν χρόνο για καθαρά προσωπικούς λόγους.

Πλέον η ιταλική ομοσπονδία κινείται για τις άλλες περιπτώσεις προπονητών που φαίνεται να έχουν στο μυαλό τους οι υπεύθυνοι της ομοσπονδίας.

Θυμίζουμε ότι από χθες υπήρχαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για αρνητική απάντηση του Γκουαρντιόλα αλλά επισημαίνοντας ότι ένας από τους λόγους είναι και το οικονομικό μέρος καθώς η πρόταση είναι πολύ μικρότερη από αυτή που εκείνος θα ήθελε.

sport-fm.gr