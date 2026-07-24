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Ο Ντε Λα Φουέντε «έσπασε» την σιωπή του για τα όσα συνέβησαν μετά τον τελικό: «Απαράδεκτη συμπεριφορά»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ντε Λα Φουέντε «έσπασε» την σιωπή του για τα όσα συνέβησαν μετά τον τελικό: «Απαράδεκτη συμπεριφορά»

Ο Ντε Λα Φουέντε κλήθηκε να σχολιάσει όσα διαδραματίστηκαν μετά τον τελικό, χαρακτηρίζοντας την συμπεριφορά των Αργεντινών ως απαράδεκτη.

Μερικές ημέρες μετά την ολοκλήρωση των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Μουντιάλ, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, μίλησε στο «TVE», κάνοντας τον απολογισμό της σπουδαίας επιτυχίας και της κατάκτησης του δεύτερου αστεριού στην ιστορία της χώρας.

Ο προπονητής της «Ρόχα» αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην ένταση που επικράτησε μετά τη λήξη του τελικού, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις των Αργεντινών ποδοσφαιριστών και χαρακτηρίζοντάς τες «απαράδεκτες».

Μέσα στο κλίμα των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του τροπαίου, ο 65χρονος τεχνικός δεν είχε αντιληφθεί αρχικά τα επεισόδια που σημειώθηκαν μετά τη λήξη. Όταν όμως είδε αργότερα τα σχετικά στιγμιότυπα, δεν δίστασε να ασκήσει έντονη κριτική στη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών του Λιονέλ Σκαλόνι.

«Εκείνη τη στιγμή, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, γιόρταζα. Σε κάθε περίπτωση, είναι κάτι απαράδεκτο, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Θέλω να τονίσω τη συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτό το είδος επιθετικότητας και πρόκλησης».

Συνεχίζοντας: «Παίκτες αυτού του επιπέδου, που έχουν έναν σπουδαίο προπονητή (τον Λιονέλ Σκαλόνι), ο οποίος πρέπει να το πήρε τόσο σκληρά όσο εμείς βλέποντας αυτές τις αντιδράσεις... Είναι απαράδεκτο».

Παράλληλα, ο άλλοτε τεχνικός της Αλαβές στάθηκε στη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών του, υπογραμμίζοντας πως επέδειξαν αυτοσυγκράτηση και δεν παρασύρθηκαν από τις προκλήσεις που δέχθηκαν. «Θέλω να τονίσω τη συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτό το είδος επιθετικότητας και πρόκλησης. Οι παίκτες μας διατήρησαν πάντα την ψυχραιμία και την ψυχραιμία τους, σαν αληθινοί αθλητές».

Για την ιστορία, τα σχόλια του Iσπανού αφορούσαν κυρίως το επεισόδιο που προκλήθηκε από τους Ναουέλ Μολίνα και Λεάντρο Παρέδες. Οι δύο ποδοσφαιριστές της Αργεντινής, εμφανώς επηρεασμένοι από την ήττα στον τελικό, ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση με τους Ρόδρι, Γκάβι και Έρικ Γκαρσία, με τον αρχηγό της Μπόκα Τζούνιορς να αρπάζει τον τελευταίο από τον λαιμό, καθώς η ένταση κορυφωνόταν.

Την ίδια στιγμή, σημειώθηκε ακόμη ένα περιστατικό ανάμεσα στον Ντάνι Όλμο και τον Ρομπέρτο Αγιάλα, με τον τελευταίο να έχει ήδη προχωρήσει σε δημόσια συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.

athletiko.gr 

 

 

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