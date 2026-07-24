ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε αποστολή και φιλικά στην Πολωνία η Ανόρθωση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε αποστολή και φιλικά στην Πολωνία η Ανόρθωση

Ενημέρωση από την ομάδα της Αμμοχώστου

Για την Πολωνία αναχωρεί σήμερα Παρασκευή (24/7) η Ανόρθωση. 

Αναλυτικά η ενημέρωση: 

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την αποστολή της ομάδας μας, η οποία θα αναχωρήσει σήμερα (24/07, 16:05) από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας με προορισμό την Πολωνία, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 3 Αυγούστου, πραγματοποιώντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Η αποστολή θα καταλύσει στο ξενοδοχείο Binkowski, στο Κιέλτσε της Πολωνίας.

Αποστολή

Αρχηγός Αποστολής – Μέλος Διοίκησης: Αντώνης Χειλιμίντρης

Προπονητής: Νέστορ Ελ Μαέστρο

Βοηθός Προπονητής: Νίκο Ελ Μαέστρο

Προπονητής τερματοφυλάκων: Αντώνης Γιωργαλλίδης

Γυμναστής: Χριστόδουλος Παγλάς

Γυμναστής: Ίλιαν Μίτρεφ

Γυμναστής – Υπεύθυνος Αποκατάστασης: Δημήτρης Μιχαήλ

Αναλυτής: Βασίλης Βαλλιάνος

Σκάουτερ: Χάρης Ιωάννου

Team Manager: Χρίστος Πατσίκκος

​Φυσικοθεραπευτής: Μιχάλης Αθανασίου

​Διατροφολόγος: Μάριαμ Σωτηρίου

Μασέρ: Πλάμεν Πάνοφ

​Μασέρ: Περικλής Αναστάση

​Φροντιστής: Αντώνης Παναγιώτου

Φροντιστής: Πρόδρομος Φοίβου

Ποδοσφαιριστές: Κωνσταντίνος Παναγή, Γιάκομπ Κάρλστρεμ, Ανδρέας Καραμανώλης, Εμίλ Μπέργκστρομ, Κίκο, Νεμάνια Τόσιτς, Φουρτάδο, Σιμραντζίτ Τάντι, Tόμπιας Σέτιν, Κωνσταντίνος Σεργίου, Κωστάκης Αρτυματάς, Κλίφορντ Άμποάγκι, Δημητριανός Τζουλίου, Στέφανος Χαραλάμπους, Γιόελ Φαν Νιφ, Στάιν Μίντεντορπ, Ανδρέας Χρυσοστόμου, Μπαμπακάρ Ντιόν, Μάριος Ηλία, Τάμας Κις, Έλιαν Σόσα, Αλέσιο Ντα Κρουζ, Ράφα Λόπες, Ευαγόρας Χαραλάμπους, Σταύρος Παναγή, Δημήτρης Αγγελή, Μάριος Φουκαρής, Θεόδωρος Καλογήρου, Ανδρέας Αβραάμ, Χαράλαμπος Μιχάλας, Χαράλαμπος Τράγκολας, Σωτήρης Παναγή, Φίλιππος Λύτρας.

Πρόγραμμα Φιλικών Αγώνων

26 Ιουλίου | Ανόρθωση – Κρακόβια

29 Ιουλίου | Ανόρθωση – Σταλ

2 Αυγούστου | Ανόρθωση – Ατρόμητος

** Για τις ώρες έναρξης των φιλικών αγώνων θα ακολουθήσει ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν.

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε τα περισσότερα χρήματα από το Club Benefits Programme της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελειώνει η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ

Ελλάδα

|

Category image

ΑΠΟΕΛ και Μπαράκ συμφώνησαν ότι δεν θα συνεργαστούν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το μήνυμα Λεμπρόν για τη μετακίνηση στους Σίξερς

NBA

|

Category image

ΔΟΕ: Απέρριψε την καταγγελία κατά του Ινφαντίνο

World Cup 2026

|

Category image

Φεύγει από τη Σεντ-Ετιέν για τη «δελεαστική πρόταση κυπριακής ομάδας»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ξανά στον Άρη ο Βασίλης Τολιόπουλος!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στον ΑΠΟΕΛ δεν θα παίξει, αλλά στην Κύπρο ναι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έγινε η αρχή με τους Ιακωβίδη, Γρηγορίου και Πανάρετο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στους Σίξερς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς!

NBA

|

Category image

Μέσα σε ένα 40ήμερο ο ΑΠΟΕΛ ευχαρίστησε δημόσια δυο φορές άλλες ομάδες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Bάζει πέμπτη κυπριακή φανέλα ο Φιλιώτης!

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: To τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Απόλλωνα στη Λεμεσό!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πρώτος σκόρερ των Κ19, Ιταλία, Ελλάδα και ξανά Κύπρο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρέσκα για Ρόδρι: «Είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης»

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη