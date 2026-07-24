Ανακοίνωσε αποστολή και φιλικά στην Πολωνία η Ανόρθωση

Για την Πολωνία αναχωρεί σήμερα Παρασκευή (24/7) η Ανόρθωση.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την αποστολή της ομάδας μας, η οποία θα αναχωρήσει σήμερα (24/07, 16:05) από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας με προορισμό την Πολωνία, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 3 Αυγούστου, πραγματοποιώντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Η αποστολή θα καταλύσει στο ξενοδοχείο Binkowski, στο Κιέλτσε της Πολωνίας.

Αποστολή

Αρχηγός Αποστολής – Μέλος Διοίκησης: Αντώνης Χειλιμίντρης

Προπονητής: Νέστορ Ελ Μαέστρο

Βοηθός Προπονητής: Νίκο Ελ Μαέστρο

Προπονητής τερματοφυλάκων: Αντώνης Γιωργαλλίδης

Γυμναστής: Χριστόδουλος Παγλάς

Γυμναστής: Ίλιαν Μίτρεφ

Γυμναστής – Υπεύθυνος Αποκατάστασης: Δημήτρης Μιχαήλ

Αναλυτής: Βασίλης Βαλλιάνος

Σκάουτερ: Χάρης Ιωάννου

Team Manager: Χρίστος Πατσίκκος

​Φυσικοθεραπευτής: Μιχάλης Αθανασίου

​Διατροφολόγος: Μάριαμ Σωτηρίου

Μασέρ: Πλάμεν Πάνοφ

​Μασέρ: Περικλής Αναστάση

​Φροντιστής: Αντώνης Παναγιώτου

Φροντιστής: Πρόδρομος Φοίβου

Ποδοσφαιριστές: Κωνσταντίνος Παναγή, Γιάκομπ Κάρλστρεμ, Ανδρέας Καραμανώλης, Εμίλ Μπέργκστρομ, Κίκο, Νεμάνια Τόσιτς, Φουρτάδο, Σιμραντζίτ Τάντι, Tόμπιας Σέτιν, Κωνσταντίνος Σεργίου, Κωστάκης Αρτυματάς, Κλίφορντ Άμποάγκι, Δημητριανός Τζουλίου, Στέφανος Χαραλάμπους, Γιόελ Φαν Νιφ, Στάιν Μίντεντορπ, Ανδρέας Χρυσοστόμου, Μπαμπακάρ Ντιόν, Μάριος Ηλία, Τάμας Κις, Έλιαν Σόσα, Αλέσιο Ντα Κρουζ, Ράφα Λόπες, Ευαγόρας Χαραλάμπους, Σταύρος Παναγή, Δημήτρης Αγγελή, Μάριος Φουκαρής, Θεόδωρος Καλογήρου, Ανδρέας Αβραάμ, Χαράλαμπος Μιχάλας, Χαράλαμπος Τράγκολας, Σωτήρης Παναγή, Φίλιππος Λύτρας.

Πρόγραμμα Φιλικών Αγώνων

26 Ιουλίου | Ανόρθωση – Κρακόβια

29 Ιουλίου | Ανόρθωση – Σταλ

2 Αυγούστου | Ανόρθωση – Ατρόμητος

** Για τις ώρες έναρξης των φιλικών αγώνων θα ακολουθήσει ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν.