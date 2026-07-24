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Γκουαρντιόλα: «Ευχαριστώ, είναι τιμή μου, αλλά δεν θέλω να το κάνω τώρα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Γκουαρντιόλα: «Ευχαριστώ, είναι τιμή μου, αλλά δεν θέλω να το κάνω τώρα»

Να σημειωθεί ότι δεν είχε μπει καν σε οικονομική συζήτηση, παρά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ζητησε 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

«Ευχαριστώ, είναι τιμή μου, αλλά δεν θέλω να το κάνω τώρα». Αυτή είναι η απάντηση -που έφτασε τηλεφωνικά- , λίγες μέρες μετά τη συνάντησή τους στη Βαρκελώνη, από τον Πεπ Γκουαρντιόλα σε Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο, οι οποίοι έχουν αναλάβει την αναδιάρθρωση της εθνικής ομάδας Ιταλίας και την εύρεση νέου προπονητή.

 Ο Καταλανός προπονητής το σκέφτηκε ξανά και ξανά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», αλλά φαίνεται ότι είχε πάρει την απόφασή του πριν από λίγο καιρό, όταν αποφάσισε να φύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από δέκα χρόνια, προκειμένου να αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό του, αλλά πάνω απ' όλα στους αγαπημένους του.

«Αν το κάνω, θα το κάνω 100%», φέρεται να είπε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Στο μυαλό του, η ιδέα να κάνει τα πράγματα μισά δεν υπάρχει. Ακόμα περισσότερο σε έναν τόσο κύρος και εντελώς νέο ρόλο για αυτόν. Τέλος, ο σεβασμός που οφείλει πρώτα και κύρια στην Ιταλία, μια χώρα που του έχει δώσει τόσα πολλά και που αγαπά ειλικρινά, αλλά και στον Πάολο Μαλντίνι, τον άνθρωπο στον οποίο αφιέρωσε την πρώτη του νίκη στο Champions League ως προπονητής.

Ο τεχνικός διευθυντής της εθνικής ομάδας έχει πρότεινε--όπως παραδέχτηκε στον Τύπο--ένα μακροπρόθεσμο έργο, μιλώντας για «οκτώ ή δέκα χρόνια». Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για έναν προπονητή.

Να σημειωθεί ότι δεν είχε μπει καν σε οικονομική συζήτηση, παρά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ζητησε 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Έτσι το «σχέδιο Β» βρίσκεται πλέον επίσημα σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή, είναι ο Αντρέα Πίρλο, ο άνθρωπος που ο Πάολο Μαλντίνι και ο Λεονάρντο πιστεύουν ότι είναι ο κατάλληλος καινοτόμος για να χτίσει ένα νέο όραμα.

Μπορεί να χρειαστεί χρόνος, παρόλο που το Nations League είναι σε οκτώ εβδομάδες, και στον ορίζοντα υπάρχει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028, μια …πρόβα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

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