Δεν έχει κάτι να... φοβηθεί

Με επιτυχία στέφθηκε η πρώτη μάχη της Ομόνοιας με την Καϊράτ. Το 1-0 υπέρ των πρασίνων δίνει το προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της 29ης Ιουλίου, ωστόσο μέχρι τότε η ομάδα της πρωτεύουσας έχει μπόλικη δουλειά. Όχι γιατί υστέρησε. Το αντίθετο. Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ παρουσιάστηκε έτοιμο κόντρα σε μια ομάδα που έχει 25 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Κράτησε μπάλα, δημιούργησε και όταν... στράβωσε το πράγμα με την αποβολή του Νεγκό, η ψυχραιμία δεν χάθηκε από τους ποδοσφαιριστές. Κράτησαν το μηδέν και αρνήθηκαν να δεχθούν γκολ, με μπροστάρη τον Φαμπιάνο ο οποίος σε 2-3 περιπτώσεις ήταν εντυπωσιακός και εν τέλει καθοριστικός.

Η Ομόνοια καλείται όμως να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητά της. Ο Νορβηγός τεχνικός παραδέχθηκε ότι η ομάδα του δεν βρίσκεται στο 100% αφού μόλις τώρα μπήκαν σε τροχιά επίσημων αγώνων, όμως την ερχόμενη Τετάρτη θα παίξει σημαντικό ρόλο να τελειώσουν τις φάσεις στην αντίπαλη εστία. Η Καϊράτ απέδειξε πως δεν είναι ομάδα που μπορεί να φοβερίσει το σύνολο του Μπεργκ. Έπαιζε με παίκτη περισσότερο για μια περίπου ώρα κι όμως δεν ήταν αρκετή για να τους βάλει στο παιχνίδι.

Η Ομόνοια φανέρωσε ξανά αυτό που τη διέκρινε την περίοδο που στέφθηκε πρωταθλήτρια. Έδειξε πάθος και δίψα για το θετικό αποτέλεσμα και, με ομαδική προσπάθεια αλλά και ατομική αυτοθυσία, διατηρήθηκε το... μαξιλαράκι. Από εκεί και πέρα, το δίδυμο Κουλιμπαλί-Παναγιώτου διατηρεί τη χημεία του, ενώ οι Μοντνόρ και Μαγιαμπέλα «κούμπωσαν» στο πλάνο του Μπεργκ.

Το μοναδικό αρνητικό

Το ντεμπούτο του Νεγκό δεν ήταν το αναμενόμενο. Ο 35χρονος δεν υπολόγισε σωστά τη φάση, υπέπεσε σε επικίνδυνο φάουλ και η κόκκινη ήταν... μονόδρομος για τον ρεφ. Σαφώς και στην Ομόνοια δεν θα καταδικάσουν τον ποδοσφαιριστή για τη φάση, καθώς και ο ίδιος ήταν φανερά απογοητευμένος, όπως δήλωσε και ο Μπεργκ αργότερα. Ο Νεγκό θα χάσει και τη ρεβάνς κι έτσι ο Νορβηγός τεχνικός... πονοκεφαλιάζει για το δεξί άκρο της άμυνας. Η κατάσταση του Οντουμπάντζο θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες. Αν δεν είναι έτοιμος, τότε το πλάνο (Σίμιτς-Κουλιμπαλί-Παναγιώτου-Μπάλκοβετς) συγκεντρώνει πιθανότητες να διατηρηθεί. Στα θετικά, δεν προέκυψε κανένας τραυματισμός. Η αλλαγή του Παναγιώτη Αντρέου έγινε μετά από κράμπες που τον ταλαιπώρησαν.